Sigaraya bir zam daha! İşte yeni fiyat listesi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Sigaraya bir zam daha! İşte yeni fiyat listesi

Sigaraya bir zam daha! İşte yeni fiyat listesi
18.02.2026 21:18
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Sigara fiyatlarına ardı ardına zam gelmeye devam ediyor. Son olarak BAT grubundaki birçok üründe fiyat artışına gidildi. Yeni düzenlemeyle birlikte grubun en düşük fiyatlı sigarası 105 TL'ye yükselirken, en pahalı ürünün fiyatı ise 115 TL oldu. Zamlı fiyatlar yarından itibaren geçerli olacak.

Sigara fiyatlarına ardı ardına zam gelmeye devam ediyor. Güncellenen fiyat listesine göre, BAT grubundaki birçok üründe fiyat artışına gidildi.

Söz konusu gelişmeyi Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği Başkanı Erol Dündar duyurdu. Dündar, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Üçüncü sigara grubuna da zam geldi" ifadelerini kullandı.

EN DÜŞÜK FİYAT 105 TL

Yeni düzenlemeyle birlikte grubun en düşük fiyatlı sigarası 105 TL'ye yükselirken, en pahalı ürünün fiyatı 115 TL oldu. Zamlı fiyatlar yarından (19 Şubat) itibaren geçerli olacak.

İLK ZAM HABERLERİ JTI VE PHİLİP MORRİS'TEN GELMİŞTİ

İlk zam haberi JTI grubundan gelmişti. Güncellenen listeye göre, grubun en düşük fiyatlı sigarası 100 TL'ye çıkmıştı. En pahalı sigaranın fiyatı ise 115 TL olarak belirlenmişti. Artış yalnızca paket sigaralarla sınırlı kalmamıştı. Sarmalık tütün kullananları da etkileyen düzenlemeyle 100 gram kıyılmış tütünün fiyatı 265 TL'ye yükselmişti.

JTI grubunun ardından Philip Morris grubunun ürünlerine de zam yapılmıştı. Grubun en düşük fiyatlı sigarası 105 TL'ye yükselirken, en pahalı ürünün fiyatı 115 TL olmuştu.

Ekonomi, Finans, Sağlık, Yaşam, Dünya, Zam, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Sigaraya bir zam daha! İşte yeni fiyat listesi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (1)

  • Beratefe12 Beratefe12:
    :):):)GELSİN sorun değil zor oldu fakat bıraktım kurtuldum. Allah'tan inşallah herker bırakır firmalar iflas eder... Etrafımda içinlerin kokusu leş. Birzamalar bende diyordum.. Böylemişim. 0 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Dünya diken üstünde Bu saldırı piyasalarda deprem etkisi yaratacak Dünya diken üstünde! Bu saldırı piyasalarda deprem etkisi yaratacak
DMM: CİMER’de 90 bin kişinin görev yaptığı iddiası doğru değildir DMM: CİMER'de 90 bin kişinin görev yaptığı iddiası doğru değildir
Osimhen tarihi maç sonunda çılgına döndü İşte sebebi Osimhen tarihi maç sonunda çılgına döndü! İşte sebebi
Peru’da geçici Devlet Başkanı Jeri görevden alındı Peru'da geçici Devlet Başkanı Jeri görevden alındı
Şampiyonlar Ligi’nde olay Attığı gol sonrası ırkçılık yapıldı, sahayı terk etti Şampiyonlar Ligi'nde olay! Attığı gol sonrası ırkçılık yapıldı, sahayı terk etti
Havada büyük panik Futbol takımını taşıyan uçak zorunlu iniş yaptı Havada büyük panik! Futbol takımını taşıyan uçak zorunlu iniş yaptı

21:41
Daha önce söylediklerini unutun Okan Buruk’tan Mourinho için şaşırtan açıklama
Daha önce söylediklerini unutun! Okan Buruk'tan Mourinho için şaşırtan açıklama
20:23
Osimhen, Van Dijk’ın Galatasaray taraftarı için söylediği şeyi ilk kez açıkladı
Osimhen, Van Dijk'ın Galatasaray taraftarı için söylediği şeyi ilk kez açıkladı
19:51
Türkiye’yi de yakından ilgilendiriyor Suriye’de DEAŞ’lı teröristler kamptan kaçtı
Türkiye'yi de yakından ilgilendiriyor! Suriye'de DEAŞ'lı teröristler kamptan kaçtı
19:08
Bakan Şimşek’ten milyonları ilgilendiren “maaş“ açıklaması
Bakan Şimşek'ten milyonları ilgilendiren "maaş" açıklaması
18:35
Yeni turuncu şeritler yollardaki yerini almaya başladı İşte anlamı
Yeni turuncu şeritler yollardaki yerini almaya başladı! İşte anlamı
18:13
Aleyna Tilki’nin annesi Instagram’da abonelik sistemini açtı
Aleyna Tilki'nin annesi Instagram'da abonelik sistemini açtı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 18.02.2026 21:55:53. #7.11#
SON DAKİKA: Sigaraya bir zam daha! İşte yeni fiyat listesi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.