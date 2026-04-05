İran, Hürmüz Boğazı'nın yeniden açılması için savaş tazminatı talep etti
İran, Hürmüz Boğazı'nın yeniden açılması için savaş tazminatı talep etti

İran, Hürmüz Boğazı\'nın yeniden açılması için savaş tazminatı talep etti
05.04.2026 19:28
İran, Hürmüz Boğazı'nın "İran'a yönelik saldırıların meydana getirdiği zararın, yeni bir geçiş statüsü ile elde edilecek gelirin bir kısmıyla telafi edildikten sonra açılacağını" bildirdi.

İran Cumhurbaşkanlığı Ofisi yetkilisi Mehdi Tabatabai, Hürmüz Boğazı'nın yeni geçiş statüsü ile elde edilecek gelirin zararı telafi etmesi sonrasında açılacağını duyurdu. ABD Başkanı Trump'ın tehditlerine de yanıt verildi.

İRAN'DAN HÜRMÜZ BOĞAZI ŞARTI

İran Cumhurbaşkanlığı Ofisi İletişim Dairesi Başkan Yardımcısı Mehdi Tabatabai, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan, Hürmüz Boğazı'na ilişkin açıklama yaptı.

Tabatabai, Hürmüz Boğazı'nın, "İran'a yönelik saldırıların meydana getirdiği zararın, yeni bir geçiş statüsü ile elde edilecek gelirin bir kısmıyla telafi edildikten sonra mutlaka bir gün açılacağını" belirtti.

"TRUMP ÖFKE VE ÇARESİZLİK SEBEBİYLE SAÇMALIYOR"

ABD Başkanı Donald Trump'ın "İran'ı taş devrine göndereceğiz" tehditlerine de işaret eden İranlı yetkili, "Trump'ın öfke ve çaresizlik sebebiyle saçmaladığını" ifade etti.

"BABU'L MENDEB BOĞAZI'NI DA KAPATIRIZ"

Öte yandan İran, ABD Başkanı Donald Trump'ın ülkenin enerji altyapısına saldırı tehditlerini hayata geçirmesi halinde Hürmüz Boğazı'nın yanında Babu'l Mendeb Boğazı'nın da kapatılabileceği uyarısında bulundu. İran lideri Ayetullah Mücteba Hamaney'in Danışmanı Ali Ekber Velayeti, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajında, ABD Başkanı Trump'ın tehditlerini değerlendirdi.Velayeti, mesajında şu ifadelere yer verdi:"Direniş Cephesi'nin komuta merkezi, Babu'l Mendeb'i Hürmüz Boğazı gibi görüyor. Beyaz Saray aptalca hatalarını tekrarlamayı planlıyorsa, enerji akışının ve küresel ticaretin tek bir hareketle sekteye uğratılabileceğini yakında anlayacaktır."

TRUMP: ANLAŞMAZLARSA PETROLÜ ELE GEÇİRMEYİ DÜŞÜNÜYORUM

Öte yandan Trump şunları söyledi: "İran hızlı bir anlaşma yapmazsa, her şeyi havaya uçurmayı ve petrolü ele geçirmeyi düşünüyorum. Ülke genelinde köprülerin ve enerji santrallerinin yıkıldığını göreceksiniz.

"YARIN BİR ANLAŞMAYA VARABİLİRİM"

Sanırım yarın bir anlaşmaya varabilirim. Bence yarın için iyi bir şans var, şu anda müzakere ediyorlar."

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel İran, Hürmüz Boğazı'nın yeniden açılması için savaş tazminatı talep etti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (6)

  • Hakim ATMACA Hakim ATMACA:
    Tazminat bitarafa ABD İran’dan sonuç alamasa nükleer silah kulanır tahminim 29 34 Yanıtla
    yol yolcu yol yolcu :
    sanmam o kadar çıldırmış olamazlar. 22 7
    Omer Uslu Omer Uslu:
    Ona maça lazım işte.Nagasaki hiroşima ya aterken çin ve rusya sahada yoktu bil istedim 18 5
  • Beyhan Gunes Beyhan Gunes:
    Mal mülk düşkünleri rahat yüzü görmezler, Bin bir derde düşer, canlarından bezerler. Öyleyken, ne tuhaftır, yine de övünür, Onlar gibi olmıyana adam demezler. Demiş Hayyam yıllaaaaar önce .. 30 0 Yanıtla
  • yıldıray yanık yıldıray yanık:
    Trump savaşı bitirmek zorunda, Haziranda dünya kupası maçları var, ayrıca ara seçimde var, 4 0 Yanıtla
    yaşar Arslan yaşar Arslan:
    çılgınlar gibi uğraşıyor, ama İran haklarını ve 100 milyar dolar kadar tazminatlar istiyor. 0 0
    • Tüm yorumlar için tıklayınız
    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
SON DAKİKA: İran, Hürmüz Boğazı'nın yeniden açılması için savaş tazminatı talep etti - Son Dakika
