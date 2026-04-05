Üye Girişi
Son Dakika Logo

Agbadou'dan penaltı kararına tepki: Dürüstçe kazanarak da şampiyon olunabilir

05.04.2026 22:53
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Beşiktaşlı futbolcu Emmanuel Agbadou, Fenerbahçe derbisinin ardından son dakikada verilen penaltı kararına tepki gösterdi. Deneyimli oyuncu, kararın yanlış olduğunu ifade ederek, "Asla penaltı değildi. Pozisyonun penaltıyla alakası yok. Ceza sahası içerisinde bile değil. Dürüstçe kazanarak da şampiyon olunabilir. Utanılacak bir durum. Olmayan bir şeyi icat etmeye gerek yok. Bu durum lig için kötü!'' dedi.

Beşiktaşlı futbolcu Emmanuel Agbadou, Süper Lig'de 1-0 kaybedilen Fenerbahçe derbisinin ardından hakem kararlarına sert tepki gösterdi.

"POZİSYONUN PENALTIYLA ALAKASI YOK"

Karşılaşmanın uzatma anlarında verilen penaltı kararını yorumlayan Agbadou, "Asla penaltı değildi. Pozisyonun penaltıyla alakası yok. Ceza sahası içerisinde bile değil. Hakemin VAR'a bakmaması imkansız!" ifadelerini kullandı.

"DÜRÜSTÇE KAZANARAK DA ŞAMPİYON OLUNABİLİR''

Sözlerine devam eden Agbadou, Fenerbahçe'ye göndermede bulunarak "Dürüstçe kazanarak da şampiyon olunabilir. Utanılacak bir durum. Olmayan bir şeyi icat etmeye gerek yok. Bu durum lig için kötü! Bu şekilde işlerin düzelmesi mümkün değil. Bu tarz kararlarla bu ligin iyi olması mümkün değil." sözlerini sarf etti. 

Fenerbahçe, Beşiktaş, Futbol, Spor, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (10)

  • mustafa sagdic mustafa sagdic:
    ilk yarıda ki net penaltıyı da anlatsaydinda dinleseydik. net penalti iki pozisyonda. 29 113 Yanıtla
  • mustafa sagdic mustafa sagdic:
    zirlamaya gerek yok hakeden kazandı. net peanlti. hatta ilk yarıda da net vermedi. 31 107 Yanıtla
  • Melek Erkan Melek Erkan:
    bal gibi penaltı. 30 105 Yanıtla
  • yol yolcu yol yolcu :
    sen iptal edilen golüde konuşsan nasıl olur? 25 84 Yanıtla
  • Erdinç Uzuner Erdinç Uzuner:
    Yasin kol böreği yaptı,adam kolladı fırsat geldi doğradı. 94 13 Yanıtla
    • Tüm yorumlar için tıklayınız
    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 6.04.2026 10:37:01. #7.13#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.