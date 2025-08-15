Sıhke Kavunu Hasadı Başladı - Son Dakika
Sıhke Kavunu Hasadı Başladı
15.08.2025 13:59
Van'ın Tuşba ilçesinde 2023 tescilli Sıhke kavununun hasadına başladı ve talep artıyor.

Van'ın Tuşba ilçesinde kendine özgü aroması ve tatlılığıyla bilinen ve 2023 yılında tescili yapılan Sıhke kavununun hasadına başlandı.

Tuşba ilçesinde üretimi gerçekleşen ve 2023 yılında Van Ticaret ve Sanayi Odası öncülüğünde tescili yapılan Sıhke kavunun hasadı yapıldı. Konuyla ilgili açıklamada bulunan Tuşba Tarım ve Orman İlçe Müdürü Bülent Veziroğlu, ilçede toplam 3 bin 600 dekarlık alanda sebze üretiminin gerçekleştirildiğini ifade ederek, bunun bin 600 dekarlık alanında kavun ve karpuz ekiminin yapıldığını söyledi. Özellikle Sıhke kavununun kendine özgü aromasından dolayı vatandaşlar tarafından tercih edildiğini vurgulayan Veziroğlu, "Sıhke kavununun; bölgenin yüksek rakımından, toprak ve suyundan kaynaklı kendine has aroması ve tadı var. Bundan ötürü bölge halkı tarafından tercih ediliyor" dedi.

İlçede her yıl yaklaşık 4 bin ton Sıhke kavunun üretildiğini belirten Veziroğlu, "Dekarda yaklaşık 6-7 ton kavun elde ediyoruz. Bunun yaklaşık yüzde 60'ı Van'da tüketilirken, geriye kalan yüzde 40'ı ise Hakkari, Muş ve Bitlis başta olmak üzere çevre il ve ilçelere gönderiliyor" ifadelerini kullandı.

Sıhke kavunun tescillendikten sonra daha da rağbet gördüğünün altını çizen Veziroğlu, "Sıhke kavunu tescillendikten sonra bölge halkı tarafından tercih edilmeye başlandı. Çiftçiler de bu bilinçle tohumunu alarak çekirdekten fide üretip tarlaya dikimini yapıyor. Tabi rağbet gittikçe artıyor. Geçen sene bin 200 dekarlık alanda kavun üretimi yapılırken bu sene ise bin 600 dekarlık bir alanda üretimi gerçekleşiyor. Tabi il müdürlüğümüz tarafından Sıhke kavununun tohumu özel olarak koruma altına alınmış olup, bunlar yıl içerisinde üretimi yapıldıktan sonra tohumları alınıp tekrar çiftçilere dağıtılıyor. Sıhke kavunu ve diğer sebze üretimlerinde ilçe müdürlüğümüz tarafından gerekli denetimler yapılıyor. Üretimimiz iyi, çiftçilerimiz memnun biz de memnunuz" diye konuştu.

Yaklaşık 200 dekarlık alanda kavun ekimi yaptığını belirten Burhan Ezgi isimli üretici ise "Yaklaşık 4 yıldır buradayız. Buranın toprağı verimlidir. Çok şükür işimiz arttı, talep çok. Sıhke kavunu kendine has aroması ve tadı nedeniyle tercih ediliyor" dedi.

18 yıldır çiftçilikle uğraştığını belirten Faysal Gül isimli üretici de, 800 dönüme yakın bir alana sebze ektiğini vurgulayarak, "Bunlardan 200 dönümü kavun karpuzdur diğer kalan alana ise fasulye, domates, biber, patlıcan ekilidir. Sıhke kavunun hem toprağından, rakımından hem de coğrafi konumundan dolayı aroması farklıdır. Kendi satış yerimizde satıyoruz. Aynı zamanda Hakkari, Muş, Yüksekova gibi yerlere de gönderiyoruz" ifadelerine yer verdi. - VAN

Kaynak: İHA

