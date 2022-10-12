Siirt gündem haberleri: Siirt Havalimanı eylül ayında 5 bin 664 yolcuya hizmet verdi - Son Dakika
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Siirt gündem haberleri: Siirt Havalimanı eylül ayında 5 bin 664 yolcuya hizmet verdi

12.10.2022 11:27
Siirt gündem haberleri: Siirt Havalimanı eylül ayında 5 bin 664 yolcuya hizmet verdi

Siirt haberler... Siirt Havalimanı, geçen ay 5 bin 664 yolcuya hizmet verdi.

Siirt Havalimanı, geçen ay 5 bin 664 yolcuya hizmet verdi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Genel Müdürlüğü, eylül ayı istatistiklerini açıkladı.

Buna göre, Siirt Havalimanı'nda eylül ayında iç hat yolcu trafiği 5 bin 664 oldu.

İniş, kalkış yapan uçak trafiği iç hatlarda 60'a ulaştı, yük (kargo, posta, bagaj) trafiği ise 61 ton oldu.

Ocak ile eylül (9 aylık) dönemde yolcu trafiği 38 bin 600, uçak trafiği 404, yük trafiği ise 386 ton olarak gerçekleşti.

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Kaynak: AA

Devlet Hava Meydanları İşletmesi, Siirt Havalimanı, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Siirt gündem haberleri: Siirt Havalimanı eylül ayında 5 bin 664 yolcuya hizmet verdi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Siirt gündem haberleri: Siirt Havalimanı eylül ayında 5 bin 664 yolcuya hizmet verdi - Son Dakika
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