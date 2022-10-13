Siirt haber: Siirt'te İl Koordinasyon Kurulu toplantısı gerçekleşti - Son Dakika
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Siirt haber: Siirt'te İl Koordinasyon Kurulu toplantısı gerçekleşti

13.10.2022 11:42
Siirt haber: Siirt'te İl Koordinasyon Kurulu toplantısı gerçekleşti

Siirt ekonomi haberine göre Siirt'te 2022 yılının dördüncü dönem İl koordinasyon Kurulu toplantısı, Vali Osman Hacıbektaşoğlu başkanlığında gerçekleştirildi.

Siirt'te 2022 yılının dördüncü dönem İl koordinasyon Kurulu toplantısı, Vali Osman Hacıbektaşoğlu başkanlığında gerçekleştirildi.

Kamu kuruluşlarının yatırımlarının izlenmesini, çalışmalarının koordine edilmesini ve il düzeyindeki yatırımların daha etkin bir şekilde yürütülmesini sağlamak amacıyla üçer aylık dönemler halinde gerçekleştirilen il koordinasyon toplantılarının 2022 yılı dördüncü dönem toplantısı, Vali Osman Hacıbektaşoğlu başkanlığında yapıldı.

Siirt Valiliği konferans salonunda yapılan toplantıya, vali yardımcıları, kaymakamlar, ilçe ve belde belediye başkanları, yatırımcı kuruluşların bölge ve il müdürleri ile diğer yetkililer katıldı.

Toplantıda; Siirt il genelinde yürütülen yatırım ve proje çalışmaları ile birimler arası eşgüdüm gerektirebilecek hususlarda istişarede bulunulması ve koordinasyon kurulunun karar almasını gerektirecek konular görüşüldü.

Toplantıda açılış konuşmasını yapan Vali Hacıbektaşoğlu, kent genelinde 2022 Temmuz ayı itibariyle 305 proje üzerinde çalışmalar yapıldığını, projelere ayrılan ödenek miktarının 1 milyar 512 milyon 52 bin TL olduğunu, 980 Milyon 867 Bin TL harcama yapıldığını, projelerin dönem nakdi gerçekleşme oranını yüzde 35 olarak gerçekleştiği, 305 projeden, 59'unun tamamlandığı, 148 projenin devam ettiğini, 49 projenin ihale aşamasında olduğunu ve 45 projeye de çeşitli nedenlerden dolayı henüz başlanamadığını söyledi.

Vali Hacıbektaşoğlu, projelerle ilgili kurumlardan daha fazla hassasiyet beklediğini vurgulayarak, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Yukarıdaki rakamlardan da anlaşılacağı üzere 2022 yılı yatırımlar açısından ilimiz bazında gerçekleşmeler istenilen seviyede olmasa da kabul edilebilir seviyededir. İlimizde çalışma mevsiminin nispeten uygun olduğu bugünlerden itibaren kurum ve kuruluşlarımızın mevsim şartlarından azami şekilde faydalanarak çalışmalarını hızlandırmaları ve başlanamayan projelerin hızla hayatta geçirilmesi için gerekli hassasiyeti göstermeleri önem arz etmektedir. Yılsonunun yaklaşması dolayısıyla ödeneklerin tenkis edilmemesine özen gösterilmelidir."

Daha sonra yatırımcı kuruluş müdürlerine tek tek söz veren Vali Hacıbektaşoğlu, yatırımcı kurum ve kuruluşların bölge ve il müdürleri tarafından yapılan sunumların ardından koordinasyonu gerektiren konuların görüşülmesi ile toplantı sona erdi. - SİİRT

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Kaynak: İHA

Osman Hacıbektaşoğlu, Siirt, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Siirt haber: Siirt'te İl Koordinasyon Kurulu toplantısı gerçekleşti - Son Dakika

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