Tescil belgesi alan şal şapik kumaşı yurtdışına açılıyor

Siirt'in tiftikten yapılan şal şepik kumaşı, Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından coğrafi işaret tescil belgesi aldı.

Eruh İlçe Halk Eğitim Merkezinde üretilen tiftikten yapılan şal şepik kumaşının coğrafi işaret tescil belgesi için Eruh Belediyesi tarafından Türk Patent ve Marka Kurumuna başvuruda bulunuldu. Başvurunun değerlendirilmesiyle perde pilav, battaniye, Pervari balı, büryanın ardından şal şapik kumaşının da Siirt'e ait olduğu tescil edildi.

Siirt Ticaret ve Sanayi Odası Başkan Yardımcısı Abdulkadir Demirhan, coğrafi işaret tescil belgesi alan şal şapik kumaşının ülkeye ve Siirt'e hayırlı olmasını diledi. Demirhan, "İlimiz 5 tane coğrafi işaretli ürünü bulunmaktadır. Siirt fıstığı, perde pilav, battaniye, büryan ve Pervari balı coğrafi işaretli ürünü bulunmaktadır. Son olarak Siirt'in Eruh ilçe belediyesinin başvurduğu şal şapik kumaşının coğrafi işaret tescil belgesi alındı. Ülkemize ve ilimize hayırlı uğurlu olsun. Biz de Siirt Ticaret ve Sanayi Odası olarak şal şapik kumaşının ülke ve ilimiz ekonomisine katkı sağlaması için yurt içi ve yurt dışında gerekli pazarın oluşması için her türlü desteği vereceğiz. Cumhurbaşkanımızın Erdoğan'da ilk olarak şal şapik kumaşından yapılan ceketi giydiğini gördük. Onunda desteğini bekliyoruz memleketimize ve ülkemize hayırlı uğurlu olmasını temenni ediyorum. Gerekli desteği Siirt Ticaret ve Sanayi Odası olarak vermeye hazırız" dedi. - SİİRT