Siirt'te düğün sezonu açıldı, şal-şepik kumaşına ilgi arttı - Son Dakika
Üye Girişi

Siirt'te düğün sezonu açıldı, şal-şepik kumaşına ilgi arttı

13.06.2022 11:49

- Siirt'te düğün sezonu açıldı, şal-şepik kumaşına ilgi arttı Siirt'te düğün sezonun açılmasıyla birlikte Eruh ilçesinde doğal tiftikle yapılan, kök boya ile renklendirilen şal-şepik kumaşına ilgi arttı.

- Siirt'te düğün sezonu açıldı, şal-şepik kumaşına ilgi arttı

SİİRT - Siirt'te düğün sezonun açılmasıyla birlikte Eruh ilçesinde doğal tiftikle yapılan, kök boya ile renklendirilen şal-şepik kumaşına ilgi arttı.

Siirt yöresinde genelde erkeklerin giydiği ve 500 yıllık geçmişe sahip şal-şepik kumaşına ilgi her geçen gün artıyor.

Ürettikleri kumaşları yurdun her tarafına gönderdiklerini dile getiren Eruh Halk Eğitim Merkezi Müdürü Seyfettin Çelik, aldıkları siparişlerden dolayı oldukça memnun olduklarını söyledi.

Çelik, "Bulunduğumuz yerde yüzde yüz tiftikten şal-şepik kumaşı üretimini gerçekleştiriyoruz. Ürettiğimiz şal-şepik kumaşlarını yurdun her tarafına gönderiyoruz. Düğün sezonun açılması ile birlikte kumaşlarımıza rağbet oldukça artmıştır. Şuanda kursumuzda 30 kursiyerimiz mevcut. Kursiyerlerimize aynı zaman da kursiyerlerimize günlük olarak ücretler ödemekteyiz. Hem onlara meslek öğretip hem de ailelerine yardımda bulunmalarını sağlamaktayız" dedi.

Eruh Halk Eğitim Merkezi ve İŞKUR Müdürlüğünün ortak projesi ile hayata geçirilen şal-şepik projesinde 30 kursiyer eğitim görerek meslek sahibi oluyor.

Siirt'te düğün sezonu açıldı, şal-şepik kumaşına ilgi arttı
Siirt'te düğün sezonu açıldı, şal-şepik kumaşına ilgi arttı
Siirt'te düğün sezonu açıldı, şal-şepik kumaşına ilgi arttı
Siirt'te düğün sezonu açıldı, şal-şepik kumaşına ilgi arttı
Siirt'te düğün sezonu açıldı, şal-şepik kumaşına ilgi arttı
Siirt'te düğün sezonu açıldı, şal-şepik kumaşına ilgi arttı
Siirt'te düğün sezonu açıldı, şal-şepik kumaşına ilgi arttı

YORUMLAR
500
Düğün yolunda kaza: 8 ölü, 10 yaralı (3) Düğün yolunda kaza: 8 ölü, 10 yaralı (3) DİYARBAKIR'DA DÜĞÜN SALONUNDA KAVGA EDEN GELİN VE DAMAT YAKINLARINI POLİS BARIŞTIRDI DİYARBAKIR'DA DÜĞÜN SALONUNDA KAVGA EDEN GELİN VE DAMAT YAKINLARINI POLİS BARIŞTIRDI
Kaynak: İHA

Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Siirt'te düğün sezonu açıldı, şal-şepik kumaşına ilgi arttı - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
12:33 İstanbul'da İranlı iş insanının 500 bin liralık altınını çalan hırsızı bacağındaki dövme ele verdi
12:24 Antalya'da pompalı tüfekli cinayet! Kediye "gel oğlum" diye seslenen arkadaşını, kendisine "oğlum" dediğini sandığı için öldürdü
12:15 Gördüğünüz tüm halay başlarını unutun! Sergilediği figürler sosyal medyanın dilinde
12:10 Metin Hara kariyer yolculuğunu anlattı! Meğer her şey babasının geçirdiği kazayla başlamış
11:49 Son 6 ayda 4.kez zamlandı! Yüksek hızlı tren biletlerine yüzde 30'luk zam yapıldı
11:48 Fenerbahçe, William Carvalho transferinde sona geldi!
11:37 Ankara'da sel sebebiyle 3 kişi hayatını kaybetti! Kayıp kişiyi arama çalışmaları sürüyor
11:32 Gram altının fiyatı yeni günde 1.028 lira seviyesinden işlem görüyor
11:20 ABD, Türkiye-Yunanistan geriliminde rengini belli etti: Tarafsız olsak Atina'yla anlaşmalar imzalamazdık
11:09 Galatasaray'ın gözdesine Beşiktaş kancası! Mısırlı yıldız futbolcuyla her konuda anlaşma sağlandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.06.2022 12:42:55. #1.13#
SON DAKİKA: Siirt'te düğün sezonu açıldı, şal-şepik kumaşına ilgi arttı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement