Açılış töreninde görüntülenen Mehmet Şimşek ekonominin başına mı geçiyor? İşte kulisleri hareketlendiren iddia - Son Dakika
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Açılış töreninde görüntülenen Mehmet Şimşek ekonominin başına mı geçiyor? İşte kulisleri hareketlendiren iddia

18.12.2022 10:37

Silivri Yeraltı Doğalgaz Depolama Tesisi Kapasite Artış Töreni'ne Cumhurbaşkanı Erdoğan ile birlikte katılan eski Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek kulisleri hareketlendirdi. Şimşek'in açılış töreninde görülmesi "Ekonominin başına mı geçecek?" sorularını akıllara getirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan önceki gün, Silivri Yeraltı Doğalgaz Depolama Tesisi Kapasite Artış Töreni'ne katıldı. Erdoğan'ın konuşmasının ardından açılış yapıldı. Törene katılanlar arasında yer alan bir isim ise dikkat çekiciydi.

ŞİMŞEK, TÖRENİ ERDOĞAN İLE TAKİP ETTİ

Eski Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in törende Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüntülenmesi, "Mehmet Şimşek ekonominin başına mı geçecek?" yorumlarını da beraberinde getirdi. Şimşek'in AK Parti'nin etkinliklerinde görüntü vermemesi, partiden ayrıldığı iddialarını gündeme getirmişti.

Mehmet Şimşek ekonominin başına mı geçiyor? Açılış törenindeki görüntü ses getirdi

"GÜVEN VEREN BİR İSİM OLARAK GÖRÜLÜYOR"

Merkez Bankası'nın bağımsızlığına sık sık vurgu yapan Mehmet Şimşek, yabancı yatırımcılar tarafından güven veren bir isim olarak görülüyor.

BAŞBAKAN YARDIMCILIĞI DA YAPTI

Şimşek, AK Parti listelerinden Gaziantep ve Batman'dan seçilerek Meclis'e girmiş ve 2007-2018 yılları arasında Ekonomiden Sorumlu Devlet Bakanı, Maliye Bakanı, Başbakan Yardımcılığı görevlerini üstlenmişti.

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Recep Tayyip Erdoğan, Mehmet Şimşek, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Açılış töreninde görüntülenen Mehmet Şimşek ekonominin başına mı geçiyor? İşte kulisleri hareketlendiren iddia - Son Dakika


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SON DAKİKA: Açılış töreninde görüntülenen Mehmet Şimşek ekonominin başına mı geçiyor? İşte kulisleri hareketlendiren iddia - Son Dakika
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