Açılış töreninde görüntülenen Mehmet Şimşek ekonominin başına mı geçiyor? İşte kulisleri hareketlendiren iddia

Cumhurbaşkanı Erdoğan önceki gün, Silivri Yeraltı Doğalgaz Depolama Tesisi Kapasite Artış Töreni'ne katıldı. Erdoğan'ın konuşmasının ardından açılış yapıldı. Törene katılanlar arasında yer alan bir isim ise dikkat çekiciydi.

ŞİMŞEK, TÖRENİ ERDOĞAN İLE TAKİP ETTİ

Eski Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in törende Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüntülenmesi, "Mehmet Şimşek ekonominin başına mı geçecek?" yorumlarını da beraberinde getirdi. Şimşek'in AK Parti'nin etkinliklerinde görüntü vermemesi, partiden ayrıldığı iddialarını gündeme getirmişti.

"GÜVEN VEREN BİR İSİM OLARAK GÖRÜLÜYOR"

Merkez Bankası'nın bağımsızlığına sık sık vurgu yapan Mehmet Şimşek, yabancı yatırımcılar tarafından güven veren bir isim olarak görülüyor.

BAŞBAKAN YARDIMCILIĞI DA YAPTI

Şimşek, AK Parti listelerinden Gaziantep ve Batman'dan seçilerek Meclis'e girmiş ve 2007-2018 yılları arasında Ekonomiden Sorumlu Devlet Bakanı, Maliye Bakanı, Başbakan Yardımcılığı görevlerini üstlenmişti.