Şimşek: Enflasyon beklentileri hedeflere yakınsıyor - Son Dakika
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Ekonomi

Şimşek: Enflasyon beklentileri hedeflere yakınsıyor

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, enflasyon beklentilerinin hedeflere yakınsadığını belirterek, temmuzda aylık enflasyonda geçici etkiler kaynaklı artış olmasını beklemekle birlikte yıllık enflasyonda belirgin düşüş öngördüklerini açıkladı. Şimşek, ayrıca gelecek öngörülerine yönelik olarak dezenflasyon sürecinin önümüzdeki aylarda daha da belirginleşeceğini ifade etti.

22.07.2024 11:07
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Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, enflasyon beklentilerinin hedeflere yakınsadığını bildirerek, "Temmuzda aylık enflasyonda geçici etkiler kaynaklı artış olmasını beklemekle birlikte yıllık enflasyonda belirgin düşüş öngörüyoruz." ifadesini kullandı.

Şimşek, sosyal medya hesabından Merkez Bankasının temmuz ayı Piyasa Katılımcıları Anketi sonuçlarına ilişkin paylaşım yaptı.

Enflasyon beklentilerinin hedeflere yakınsadığına dikkati çeken Şimşek, yıl sonu enflasyon beklentisinin yüzde 43'e, 12 ay sonrasının yüzde 30'a ve 24 ay sonrasının yüzde 19,3'e düştüğünü aktardı.

Şimşek, gelecek öngörülerine yönelik olarak da şunları kaydetti:

"Orta Vadeli Program'ı açıkladığımızdan beri 12 ay ve 24 ay sonrası enflasyon beklentileri kesintisiz geriledi. Gerçekleşen yıllık enflasyonun yükselişte olduğu bu dönemde beklentilerin iyileşiyor olması dezenflasyona yönelik politikalarımızın başarılı olacağına yönelik inancı göstermektedir. Temmuzda aylık enflasyonda geçici etkiler kaynaklı artış olmasını beklemekle birlikte yıllık enflasyonda belirgin düşüş öngörüyoruz. Dezenflasyon süreci önümüzdeki aylarda daha da belirginleşecek."

Kaynak: AA

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Son Dakika Ekonomi Şimşek: Enflasyon beklentileri hedeflere yakınsıyor - Son Dakika

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