Sinop'ta dolmuş fiyatları 3 lira zam yapılarak 15 lira oldu.

Sinop Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası, toplu taşıma araçları şehir içi fiyat tarifesinde değişikliğe gidildiğini duyurdu. Daha önce 12 lira olan normal ücretlerin en düşüğü olan indi-bindi ücretine 3 lira zam yapılarak 15 lira oldu.

Yeni zamlı tarife ise şu şekilde açıklandı: "İndi-bindi tam 15 TL- öğrenci 10 TL, Korucuk-otogar-hastane-TOKİ tam 20 TL- öğrenci 14 TL, Sanayi-Orduköy tam 20 TL - öğrenci 14 TL, Akliman tam 20 TL - öğrenci 15 TL." - SİNOP