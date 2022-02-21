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Sinop'ta Vergi Haftası kutlamaları - Son Dakika

Sinop'ta Vergi Haftası kutlamaları

21.02.2022 13:19
Sinop'ta Vergi Haftası kutlamaları

Sinop'ta 21-27 Şubat 33. Vergi Haftası kutlamaları kapsamında tören düzenlendi.

Sinop'ta 21-27 Şubat 33. Vergi Haftası kutlamaları kapsamında tören düzenlendi.

Sinop'ta 33. Vergi Haftası kutlamaları kapsamında Sinop Valiliği önünde tören düzenlendi. Tören açılışında Atatürk Anıtı'na defterdarlık çelengi sunulmasının ardından saygı duruşunda ve İstiklal Marşı okundu. Defterdar Naci Günaydın yaptığı konuşmada, eğitimden savunma sanayisine tüm alanlardaki giderlerin en önemli finansal kaynağın vergilerden oluştuğunu ifade etti. Günaydın açıklamalarının devamında, "1989 yılında kutlanmaya başlanan Vergi Haftası etkinliklerinin bu yıl 33.'sünü kutlamak üzere toplanmış bulunuyoruz. Kamu Giderleri olarak tanımlayabileceğimiz, eğitim, sağlık, kültür, savunma ve altyapı hizmetleri ile diğer birçok giderleri karşılamanın en temel finansman kaynağını vergiler oluşturmaktadır" diyerek verginin önemine dikkat çekti.

"Kayıt dışı ve haksız rekabet ile mücadeleye devam edeceğiz"

Günaydın, konuşmalarının devamında "Bizler Sinop Defterdarlığı olarak, geçen yıllarda olduğu üzere diğer kurumlarımızla birlikte koordineli olarak, Kayıt dışı ekonomi ve haksız rekabet ile mücadeleye ve denetimlerimize devam edeceğiz. Sorumluluk ve hesap verilebilirlik ilkeleri çerçevesinde vatandaş ve çözüm odaklı, şeffaf ve katılımcı bir yönetim anlayışını, İl düzeyinde en iyi şekilde yerine getirme çabası içerisinde olacağız" ifadelerini kullandı.

Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından geçen bir yılda yapılan kanuni düzenlemelerle çok önemli mali kolaylıklar sağlandığını ifade eden Defterdar Günaydın, "11 Ağustos'ta Sinop'ta ve bölgesinde yaşanan sel felaketinin ardından vergisini zamanında ödeyemeyen mükelleflere mali kolaylıklar sağlandı. Ayrıca basit usulde vergilendirilen mükelleflerin ticari kazançlarının gelir vergisinden istisna edilmesi ve bu mükelleflerin yıllık gelir vergisi beyanname verme yükümlülüklerinin kaldırılması, çiftçilere yapılan tarımsal destekleme ödemelerinin gelir vergisinden istisna edilmesi ve geçmişte yapılan kesintilerin ise iade edilmesi, Gelir Vergisi Kanununda yapılan değişiklik ile Asgari ücretten vergi alınmaması ve diğer ücretli çalışanların maaşlarından asgari ücret tutarı kadar kısmının istisna tutulması, temel gıda KDV oranlarının yüzde 8'den yüzde 1'e düşürülmesi hususları getirilen mali kolaylıklar sağlanmıştır" dedi.

Yeni ekonomi modeline değinen Defterdar Günaydın, Hazine ve Maliye Bakanlığınca yatırımcıların desteklenerek dış borca bağımlılığın ortadan kaldırılmasının hedeflendiğini dile getirdi. Günaydın, "Hazine ve Maliye Bakanlığı, kamu gelirlerinin sağlıklı ve sürekli kaynaklardan elde edilerek, adil ve etkin bir şekilde arttırılmasına önem vermektedir. Bu amaçla bakanlığımız vergi oranları ile piyasayı düzenleyici, fiyat ve istikrarı sağlayıcı önlemler almaktadır. Üretim odaklı ihracatı önceleyen, yüksek ihracata dayalı, cari açığı azaltıcı ve enflasyonla mücadele ederek, refah seviyesinin toplumun tamamına yansıtıldığı Türkiye Ekonomi Modeli hayata geçirilmiştir" ifadelerini kullandı. - SİNOP

Sinop'ta Vergi Haftası kutlamaları
Sinop'ta Vergi Haftası kutlamaları

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Vergi Haftası, Tören, Vergi, Sinop, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Sinop'ta Vergi Haftası kutlamaları - Son Dakika Ekonomi


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