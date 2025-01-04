Sivas Belediye Başkanı Adem Uzun, Emeklilere Aylık 2000 TL Destek Sözü Verdi - Son Dakika
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Ekonomi

Sivas Belediye Başkanı Adem Uzun, Emeklilere Aylık 2000 TL Destek Sözü Verdi

Sivas Belediye Başkanı Adem Uzun, Emeklilere Aylık 2000 TL Destek Sözü Verdi

Sivas Belediye Başkanı Adem Uzun, yerel seçimler öncesinde verdiği vaadi yerine getirerek, dar gelirli 676 emekliye 20 Ocak'tan itibaren aylık 2000 TL nakit desteği vereceklerini açıkladı. Başkan Uzun, bu desteklerin her yıl artırılacağını belirtti.

04.01.2025 15:46  Güncelleme: 15:51
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31 Mart yerel seçimleri öncesi emeklilere aylık 2 bin TL nakit desteği sözü veren Sivas Belediye Başkanı Adem Uzun, vaadini yerine getirdi. Başkan Uzun, belirlenen 676 dar gelirli emekliye 20 Ocak itibariyle nakit destek verilmeye başlanacağını açıkladı.

Yapılan son yerel seçimlerde Sivas Belediye Başkanı olarak seçilen Dr. Adem Uzun, seçim çalışmaları döneminde vermiş olduğu vaatleri yerine getirmeye devam ediyor. Seçildiği takdirde dar gelirli emeklilere nakit destekte bulunacağının sözünü veren Uzun, 20 Ocak itibariyle 676 emekliye yardım yapılmaya başlanacağını duyurdu. Tutar ve emekli sayısının her geçen yıl artacağını ifade eden Başkan Uzun, "İnşallah görevde kaldığımız süre içerisinde bu destekleri vermeye devam edeceğiz" dedi.

Seçim döneminde Sivaslılara bu konuda söz verdiğini ifade eden Başkan Adem Uzun, "Seçim öncesi emeklilere maddi destek vereceğimize söz vermiştik. Yakın tarihte yapmış olduğumuz başvurular sonrasında seçim zamanında söz vermiş olduğumuz gibi dar gelirli 676 emeklimizi belirleyerek 20 Ocak tarihi itibariyle desteklerimizi sunmaya başlayacağız. Ben bu süreçte üstün gayret gösteren ekip arkadaşlarıma teşekkürlerimi sunmak istiyorum. Belirli kriterler çerçevesinde 676 tane dar gelirli emeklimizi belirledik. Bu belirleme sonrasında maddi desteklerimize bu ay itibariyle başlayacağız. Önümüzdeki her ay da bu desteği sunacağız. Belirlemiş olduğumuz aylık destek tutarımız 2 bin TL. Belirlediğimiz emeklilere 2025 yılı içerisinde her ay 2 bin TL destek sağlayacağız. 2026 yılı itibariyle hem emekli sayısını hem de enflasyon oranına göre tutarı artırmayı planlıyoruz. İnşallah görevde kaldığımız süre içerisinde bu destekleri vermeye devam edeceğiz" dedi.

Sosyal yardımlar her alanda devam ediyor

Sivas Belediyesi'nce birçok sosyal yardımda bulunduklarını kaydeden Başkan Uzun, "Bizler Sivas Belediyesi olarak yeni bir uygulama başlatmıştık. Bunun ismi Gülkart uygulamasıydı. Emekli kardeşlerimize de yine aynı şekilde Gülkart'larımızı vereceğiz. Hem nakit çekimler yapabilecekleri gibi şehrimizin esnaflarından alışveriş yapabilecekler. Bu çalışmamızın emekli kardeşlerimize hayırlı olmasını temenni ediyorum. Yakacak desteğimiz de 20 Ocak'ın olduğu haftadan itibaren belirlemiş olduğumuz kişilerin Gülkart'larına yatırmış olacağız. Bunu hem alışverişte hem de nakit olarak kullanabilecekler. Kırtasiye desteğimizi bin 471 öğrencimize sağladık. Sıcak yemek ve kahvaltı düzenli olarak 60 ailemize sağlamaktayız. Bin 200 ailemize ekmek desteği sağlamaktayız. Giyim ve gıda konusunda 922 ailemize destek sağlamaktayız. 435 üniversite öğrencimize destek sağladık ve sağlamaya da devam ediyoruz. Taziye evlerine şu ana kadar 13 bin 180 adet yemek dağıtıldığını ifade etmek istiyorum. Şehrimiz ve vatandaşlarımız için hayırlı ve uğurlu olsun" şeklinde konuştu. - SİVAS

Kaynak: İHA

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Son Dakika Ekonomi Sivas Belediye Başkanı Adem Uzun, Emeklilere Aylık 2000 TL Destek Sözü Verdi - Son Dakika

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