Sivas'ta "cazibe merkezi" ilan edilen OSB'de dördüncü fabrikanın temeli atıldı - Son Dakika
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Sivas'ta "cazibe merkezi" ilan edilen OSB'de dördüncü fabrikanın temeli atıldı

14.06.2022 16:25
Sivas'ta "cazibe merkezi" ilan edilen OSB'de dördüncü fabrikanın temeli atıldı

Sivas'ta Cazibe Merkezleri Programı'na alınan Demirağ Organize Sanayi Bölgesi'nde (OSB) dördüncü fabrikanın temeli atıldı.

Sivas'ta Cazibe Merkezleri Programı'na alınan Demirağ Organize Sanayi Bölgesi'nde (OSB) dördüncü fabrikanın temeli atıldı.

Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Hasan Büyükdede, metal kesme testere tezgahları ve takım tezgahı üretimi yapılacak fabrikanın temel atma töreninde, sanayi tesislerinin Anadolu'ya yayılması konusunda çok önemli mesafe kat ettiklerini belirterek, "Özellikle birçok sanayi tesisimiz Marmara Bölgesi'nden hızla Anadolu'ya doğru yayılıyor." dedi.

Sivas'ın çok önemli bir yatırım merkezi olduğunu dile getiren Büyükdede, "Temelini attığımız ve diğer temeli atılan fabrikaların ülkemize, milletimize hayırlı ve uğurlu olmasını diliyorum." ifadesini kullandı.

Vali Yılmaz Şimşek de memleketine yatırım yapan iş insanı Memduh Uz'a teşekkür etti.

Demirağ OSB'nin "Anadolu'nun dünyaya açılan kapısı" vizyonuyla hem Sivas hem de bölge açısından büyük kalkınma hamlesi olduğunu vurgulayan Şimşek, "Bölgemizin, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığımızın destekleri ve Sayın Cumhurbaşkanı'mızın takdirleri ile 'Cazibe Merkezleri' kapsamına alınmasının ardından bu kalkınma hamlesinin çok daha büyük bir ivme yakaladığını söyleyebilirim. Yaptığımız her tahsis, attığımız her temel ve üretime geçen her fabrika ile bizlerin de heyecanı ve mutluluğu her geçen gün artıyor." diye konuştu.

Özellikle nitelikli ve alanında söz sahibi firmaların Demirağ OSB'de yatırım yapmalarının bölgenin sürdürülebilir büyüme gerçekleştirmesi açısından son derece önemli olduğunun altını çizen Şimşek, şunları kaydetti:

"Bölgemize şu ana kadar 38 firmamızın tahsisini gerçekleştirdik. Bu firmalarımızın toplam istihdam hedefi ise 14 bin kişi. İnanıyorum ki Demirağ OSB çok yakın zamanda bu istihdam hedefine ulaşacaktır. Bugün sektöründe öncü olan firmalarımızdan Uzay Makina'nın temelini atıyoruz. 40 bin metrekare alanda 100 milyon lira yatırımla kurulacak fabrikamızın şehrimizin üretim, istihdam ve ihracatına büyük katkı sağlayacağına inanıyorum."

Belediye Başkanı Hilmi Bilgin ise Cumhuriyet'in 100. yılında "100 istihdam ve 100 üretim kapısı" parolasıyla başlatılan projede hedefe ulaşmanın mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.

Sivas Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Mustafa Eken de şehre yatırım yapmak isteyen herkese yardımcı olduklarını anlattı.

Firmanın yönetim kurulu başkanı Memduh Uz, memleketine fabrika kuracağı için mutlu olduğunu aktardı.

Konuşmaların ardından fabrikanın temeli atıldı.

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Kaynak: AA

Organize Sanayi Bölgesi, Sivas, OSB, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Sivas'ta 'cazibe merkezi' ilan edilen OSB'de dördüncü fabrikanın temeli atıldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Sivas'ta "cazibe merkezi" ilan edilen OSB'de dördüncü fabrikanın temeli atıldı - Son Dakika
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