Sivas'ta mayıs ayı ihracatı arttı - Son Dakika
Üye Girişi

Sivas'ta mayıs ayı ihracatı arttı

03.06.2022 11:57
Sivas'ta mayıs ayı ihracatı arttı

Sivas'ta mayıs ayında yapılan ihracatın önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 59,18 artışla 7 milyon 339 bin dolar olarak gerçekleştiği bildirildi.

Sivas'ta mayıs ayında yapılan ihracatın önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 59,18 artışla 7 milyon 339 bin dolar olarak gerçekleştiği bildirildi.

Sivas Ticaret ve Sanayi Odası (STSO) Başkanı Mustafa Eken, yazılı açıklamasında, Sivas'ın ihracatının artmaya devam ettiğini belirtti.

Eken, "Mayıs ayında ihracatımız 7 milyon 339 bin dolar olarak gerçekleşti. Önceki yılın aynı dönemine göre ihracatımız yüzde 59,18 arttı. 2021 yılının ilk 5 ayında 30 milyon dolar seviyelerinde olan ihracatımız, bu yılın aynı döneminde yüzde 31,05 oranında artarak 39 milyon 505 bin doları buldu." ifadelerini kullandı.

Eken, ihracat yapılan ülkeler arasında 1 milyon 135 bin dolar ile ABD'nin birinci sırada yer aldığını vurgulayarak, şunları kaydetti:

"İkinci sırada 1 milyon 26 bin dolar ile Kuveyt, üçüncü sırada ise 475 bin dolar ile Çin ve Almanya yer alıyor. İhracat yapılan diğer ülkeler ise Avusturya, Rusya, İsrail, Kuzey Makedonya, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ve İsveç. Sektörel dağılıma baktığımızda ise ilk sırada 1 milyon 802 bin dolar ile makine ve aksamları, ikinci sırada 1 milyon 331 bin dolar ile madencilik ürünleri, üçüncü sırada ise 1 milyon 146 bin dolar ile mobilya, kağıt ve orman ürünleri bulunuyor."

YORUMLAR
500
Mayıs ayında 19 milyar dolarlık ihracat ile en yüksek Mayıs ayı ihracat rekoru kırıldı Mayıs ayında 19 milyar dolarlık ihracat ile en yüksek Mayıs ayı ihracat rekoru kırıldı
Kaynak: AA

Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Sivas'ta mayıs ayı ihracatı arttı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
15:49 Laleli'de esnaf kavgası! Sopa ve sandalyelerin havalarda uçuştuğu o anlar kameralarda
15:48 Pandemi bitti maske fiyatları düştü! Zamanında 100 liraya kadar yükselen maske fiyatları 10 liradan satılıyor
15:45 Tiyatro oyuncusu Serkan Aydın, Avusturya'da sözlü ve fiziksel saldırıya uğradı!
15:35 Yeşilçam'ın "Rambo" lakaplı oyuncusu Sönmez Yıkılmaz son yolculuğuna uğurlandı
15:14 Konseri iptal edilen Melek Mosso, sahne aldığı festivalde konuştu: Asla ve asla vazgeçmiyorum
15:09 Yürek yakan olay! 2 çocuk alevlerin ortasında kalarak hayatlarını kaybetti
15:08 Merkez Bankası açıkladı: Sigara fiyatlarındaki yükseliş devam edecek
14:56 Beşiktaş transfer atağında! Premier Lig'in yıldız golcüsüyle görüşmeler başladı
14:37 Temmuz ayında memur ve emeklilere ne kadar zam yapılacak? Rakamlar mayıs enflasyonuyla belli oldu
14:36 Pique'nin Shakira'yı Gavi'nin annesiyle aldattığı iddia edilmişti! Gerçeği İspanyol basını yazdı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.06.2022 16:00:35. #1.12#
SON DAKİKA: Sivas'ta mayıs ayı ihracatı arttı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement