Skechers 3G Capital Tarafından Satın Alınıyor - Son Dakika
Üye Girişi
Ekonomi

Skechers 3G Capital Tarafından Satın Alınıyor

Skechers, 3G Capital'a hisse başına 63 dolara satılacak, mevcut yönetim devam edecek.

05.05.2025 18:55
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

NEW Amerikan ayakkabı ve giyim şirketi Skechers, yatırım şirketi 3G Capital tarafından hisse başına 63 dolar karşılığında satın alınacağını bildirdi.

Skechers'tan yapılan açıklamada, satın alma işleminin tamamlanmasının ardından şirketin stratejik girişimlerini yürütmeye devam edeceği aktarıldı.

Açıklamada, şirketin yönetim kurulu tarafından oybirliğiyle onaylanan işlemin, Skechers'ın daha da gelişmesi için uzun vadeli bir ortaklık fırsatı olduğuna işaret edildi.

Skechers'ın mevcut yönetim ekibince yönetilmeye devam edileceği kaydedilen açıklamada, şirketin merkezinin California'da kalmaya devam edeceği bildirildi.

Açıklamada, anlaşma kapsamında 3G Capital'ın, Skechers'ın tedavüldeki tüm hisseleri için hisse başına nakit 63 dolar ödemeyi kabul ettiği belirtilerek, bu tutarın şirketin 15 günlük hacim ağırlıklı ortalama hisse fiyatına göre yüzde 30'luk bir primi temsil ettiği vurgulandı.

Denizaşırı tedarik zincirlerine dayanan ayakkabı sektörü de ABD Başkanı Donald Trump'ın açıkladığı tarifelerden etkilenmişti.

Şirketler, ayakkabı ve giyim sektörlerini de etkileyecek tüketici harcamalarındaki düşüşe hazırlanırken, Skechers, küresel ticaret politikalarından kaynaklanan makroekonomik belirsizlik nedeniyle bu yıla dair beklentilerini geri çekmişti.

Geçen hafta, ABD'nin önde gelen ayakkabı üreticileri ve perakendecileri, Trump'tan ayakkabı ürünlerinin karşılıklılık esasına dayalı tarifelerden muaf tutulmasını talep etmişti. Söz konusu şirketler arasında Skechers da yer almıştı.

Kaynak: AA

Ekonomi, Finans, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Skechers 3G Capital Tarafından Satın Alınıyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Elon Musk istedi, ABD’de bir bölgenin ismi değişti Elon Musk istedi, ABD'de bir bölgenin ismi değişti
Erdoğan-Trump ilişkisi Netanyahu’da korku yarattı: ABD’nin Ortadoğu politikasından rahatsız Erdoğan-Trump ilişkisi Netanyahu'da korku yarattı: ABD'nin Ortadoğu politikasından rahatsız
Tramvayda kadınların yer tartışması küfürlü kavgaya dönüştü Tramvayda kadınların yer tartışması küfürlü kavgaya dönüştü
Direksiyon hakimiyetini kaybeden araç Zap Suyu’na uçtu Direksiyon hakimiyetini kaybeden araç Zap Suyu'na uçtu
Jose Mourinho geleceğiyle ilgili soruya kaçamak yanıt verdi Jose Mourinho geleceğiyle ilgili soruya kaçamak yanıt verdi
Fenerbahçe-Beşiktaş derbisinde Gedson Fernandes’e lazer tutan taraftar gözaltına alındı Fenerbahçe-Beşiktaş derbisinde Gedson Fernandes'e lazer tutan taraftar gözaltına alındı
CHP Genel Başkanı Özgür Özel: Bugün bize yapılan saldırıyı hiçbir siyasi partiye mal etmiyorum CHP Genel Başkanı Özgür Özel: Bugün bize yapılan saldırıyı hiçbir siyasi partiye mal etmiyorum
Lisede mutfak tüpü patladı Facianın eşiğinden dönüldü Lisede mutfak tüpü patladı! Facianın eşiğinden dönüldü
ABD Başkanı Donald Trump üçüncü dönem başkanlık tartışmalarına noktayı koydu ABD Başkanı Donald Trump üçüncü dönem başkanlık tartışmalarına noktayı koydu
Tünelde yapılan sollama kazayla sonuçlandı 2’si çocuk 5 yaralı Tünelde yapılan sollama kazayla sonuçlandı! 2'si çocuk 5 yaralı
Özgür Özel’e tokat atan şahsın saldırı öncesi görüntüleri ortaya çıktı Özgür Özel'e tokat atan şahsın saldırı öncesi görüntüleri ortaya çıktı

Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 5.05.2025 20:50:02. #7.12#
SON DAKİKA: Skechers 3G Capital Tarafından Satın Alınıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.