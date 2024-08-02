Söke\'de Üretici Karpuzları Hibe Etti, Belediye Vatandaşlara Dağıttı

Ekonomi

Söke'nin Özbaşı Mahallesi'nde 10 dönümlük arazisine karpuz eken üretici, karpuz para etmeyince; belediyeye hibe etti. Söke Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri tarafından tarladan toplanan karpuzlar, vatandaşlarla buluşturuldu. Söke Belediyesi bir kez daha hayırsever ve vatandaş arasında köprü oldu.

Özbaşı Mahallesi'nde 10 dönümlük arazine karpuz ekini gerçekleştiren üretici Özer Karaman ve oğlu Ümit Karaman'ın işleri düşündükleri gibi olmadı. Artan üretim maliyeti yanında toplama maliyeti de eklenince; tarlada para etmeyen karpuzları hibe etmeye karar verdiler. 10 dönümlük araziden yaklaşık 20-25 ton karpuz hasadı gerçekleştirildi. Hasat edilen karpuzlar vatandaşlara ücretsiz olarak dağıtıldı. Hem hayırsever üretici memnun, hem de vatandaş memnun oldu.

Söke Belediyesi tarafından karpuzların dağıtımı Belediye ve Hükümet Meydanı'nda olmak üzere iki noktadan yapıldı. Karpuz dağıtımında Söke Belediye Başkan Yardımcıları Yağız Pullukçu ve Vural Tosun da bulundu.

Genç üretici Ümit Karaman Söke Belediyesi ekiplerine teşekkür ederken; "Karpuz üretiminde başarılı olduk ancak ticari anlamda evdeki hesap çarşıya uymadı. Hasadı yapıp, tarladaki karpuzları doğru adrese, yani halka ulaştıran Söke Belediye Başkanımız Dr. Mustafa İberya Arıkan ve ekibine teşekkür ediyorum" dedi. - AYDIN