Söke'de Üretici Karpuzları Hibe Etti, Belediye Vatandaşlara Dağıttı - Son Dakika
Üye Girişi
Ekonomi

Söke'de Üretici Karpuzları Hibe Etti, Belediye Vatandaşlara Dağıttı

Söke\'de Üretici Karpuzları Hibe Etti, Belediye Vatandaşlara Dağıttı

Söke'nin Özbaşı Mahallesi'nde karpuz eken bir üretici, karpuzların para etmemesi üzerine belediyeye hibe etti. Söke Belediyesi tarafından toplanan karpuzlar ücretsiz olarak vatandaşlara dağıtıldı.

02.08.2024 12:44  Güncelleme: 12:46
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Söke'nin Özbaşı Mahallesi'nde 10 dönümlük arazisine karpuz eken üretici, karpuz para etmeyince; belediyeye hibe etti. Söke Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri tarafından tarladan toplanan karpuzlar, vatandaşlarla buluşturuldu. Söke Belediyesi bir kez daha hayırsever ve vatandaş arasında köprü oldu.

Özbaşı Mahallesi'nde 10 dönümlük arazine karpuz ekini gerçekleştiren üretici Özer Karaman ve oğlu Ümit Karaman'ın işleri düşündükleri gibi olmadı. Artan üretim maliyeti yanında toplama maliyeti de eklenince; tarlada para etmeyen karpuzları hibe etmeye karar verdiler. 10 dönümlük araziden yaklaşık 20-25 ton karpuz hasadı gerçekleştirildi. Hasat edilen karpuzlar vatandaşlara ücretsiz olarak dağıtıldı. Hem hayırsever üretici memnun, hem de vatandaş memnun oldu.

Söke Belediyesi tarafından karpuzların dağıtımı Belediye ve Hükümet Meydanı'nda olmak üzere iki noktadan yapıldı. Karpuz dağıtımında Söke Belediye Başkan Yardımcıları Yağız Pullukçu ve Vural Tosun da bulundu.

Genç üretici Ümit Karaman Söke Belediyesi ekiplerine teşekkür ederken; "Karpuz üretiminde başarılı olduk ancak ticari anlamda evdeki hesap çarşıya uymadı. Hasadı yapıp, tarladaki karpuzları doğru adrese, yani halka ulaştıran Söke Belediye Başkanımız Dr. Mustafa İberya Arıkan ve ekibine teşekkür ediyorum" dedi. - AYDIN

Kaynak: İHA

Söke Belediyesi, Yaşam, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Söke'de Üretici Karpuzları Hibe Etti, Belediye Vatandaşlara Dağıttı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


12:15 AYM, İletişim Başkanlığı’nın iki yetkisini iptal etti AYM, İletişim Başkanlığı'nın iki yetkisini iptal etti
12:04 19 Ağustos’ta başlıyor Fındık alım fiyatları belli oldu 19 Ağustos'ta başlıyor! Fındık alım fiyatları belli oldu
11:58 Sığınmacılar, Yerlikaya’nın evini ikamet adresi olarak mı gösterdi Göç İdaresi’nden açıklama var Sığınmacılar, Yerlikaya'nın evini ikamet adresi olarak mı gösterdi? Göç İdaresi'nden açıklama var
10:02 BTK: Instagram katalog suçlara uymadığı gerekçesiyle kapatıldı BTK: Instagram katalog suçlara uymadığı gerekçesiyle kapatıldı
06:17 Cenazesi Doha’ya getirilen Haniye’nin eşi Ümmü Abdusselam’dan duygusal veda Cenazesi Doha'ya getirilen Haniye'nin eşi Ümmü Abdusselam'dan duygusal veda
12:41 Tarkan konserinde ses ve müzik sistemi arızalandı, seyirciler isyan etti Tarkan konserinde ses ve müzik sistemi arızalandı, seyirciler isyan etti
12:07 MasterChef Türkiye’de Kaan’ın yaptığı yemek ünlü şefleri mest etti MasterChef Türkiye'de Kaan'ın yaptığı yemek ünlü şefleri mest etti
10:52 Bilim adamları, 3.500 yıl önce yaşamış ’’Çığlık atan kadın’’ mumyası, bilim adamlarını şaşırttı Bilim adamları, 3.500 yıl önce yaşamış ''Çığlık atan kadın'' mumyası, bilim adamlarını şaşırttı
10:19 Avrupa’daki temsilcilerimiz 3’te 3 yaptı İşte güncel ülke puanı sıralaması Avrupa'daki temsilcilerimiz 3'te 3 yaptı! İşte güncel ülke puanı sıralaması
10:07 Amerika’nın DeRidder şehrinin kadın belediye başkanı, yaşı reşit olmayan bir erkekle cinsel ilişkiye girme suçundan tutuklandı Amerika'nın DeRidder şehrinin kadın belediye başkanı, yaşı reşit olmayan bir erkekle cinsel ilişkiye girme suçundan tutuklandı
09:50 Emekliye fark ödemesi 7 Ağustos’ta yapılacak Emekliye fark ödemesi 7 Ağustos'ta yapılacak
09:48 Ezber bozmaya devam ediyor Jose Mourinho’dan herkesi şaşırtan Ferdi Kadıoğlu kararı Ezber bozmaya devam ediyor! Jose Mourinho'dan herkesi şaşırtan Ferdi Kadıoğlu kararı
08:55 15 bin nüfuslu ilçeye inşa edilen hükümet konağı vatandaşları isyan ettirdi 15 bin nüfuslu ilçeye inşa edilen hükümet konağı vatandaşları isyan ettirdi
08:48 Yeşilçam’ın usta ismi Müjde Ar kalp ameliyatı oldu Yeşilçam'ın usta ismi Müjde Ar kalp ameliyatı oldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 2.08.2024 13:23:22. #1.13#
SON DAKİKA: Söke'de Üretici Karpuzları Hibe Etti, Belediye Vatandaşlara Dağıttı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement