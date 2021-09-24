Soma Belediyesi iş makinelerini yeniliyor

Soma Belediye birimlerinin sahada daha verimli iş yapabilmesi için meclis üyelerinin onayı ve meclis kararıyla Devlet Malzeme Ofisinden 3 adet iş makinesi alındı.

Soma Belediye Başkanı Ali Tulup, "Belediyemiz birimlerinin sahada daha verimli ve daha etkin hizmet etmeleri için iş makinelerimizi yeniliyoruz. Meclis Üyelerimizin onayı ve meclis kararıyla Devlet Malzeme Ofisinden aldığımız 3 adet İş Makinesi ile Hemşehrilerimize daha hızlı hizmet ulaştırmış olacağız. 2 adet iş makinesi Park ve Bahçeler Müdürlüğümüz envanterine alınarak yeşil alanlarımıza daha etkili hizmet verebilme imkanına kavuşmuş olacağız.Diğer 1 adet iş makinemiz Fen İşleri Müdürlüğümüz envanterine alınarak ilçemiz mahalleri cadde ve sokaklarında daha fazla hizmet etme olanağına kavuşacağız. Bunlardan önce aldığımız araçlar ve bundan sonra alacağımız araçlarla daha etkin ve verimli hizmet etmeyi amaçladığımız gibi, araç filomuzu yenileyerek eskiyen araçların tamir masraflarından kurtularak tasarruf etmiş bulunuyoruz. Misyonumuz mali disiplin ile kaynaklarımızı tasarruflu ve verimli kullanarak Hemşehrilerimize daha fazla hizmet ulaştırmak. Aldığımız iş makinelerimiz hayırlı olsun, Hemşehrilerimize güzel hizmetlerde bulunmak nasip olsun." dedi. - MANİSA