Soma Organize Sanayi Bölgesi Geçici Kabul Edildi - Son Dakika
Üye Girişi
Ekonomi

Soma Organize Sanayi Bölgesi Geçici Kabul Edildi

Soma Organize Sanayi Bölgesi Geçici Kabul Edildi

Manisa'nın Soma ilçesinde kurulan organize sanayi bölgesinin geçici kabulü, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından yapıldı. Bölge, yan kuruluşlar ile birlikte 6 bin kişiye istihdam sağlaması bekleniyor. Soma Organize Sanayi Bölgesi altyapı işi tamamlandı ve geçici kabulü gerçekleştirildi. Bölgede farklı alanlarda üretim ve imalat yapılacak olan 32 firma bulunuyor. Organize sanayi bölgesinin Soma'da 4 bin 320 kişiye istihdam sağlaması öngörülüyor ancak yan kuruluşlarla birlikte 6 bin kişiye istihdam kapısı olması bekleniyor.

27.07.2024 12:53
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Manisa'nın Soma ilçesinde kurulacak olan organize sanayi bölgesinin geçici kabülü, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından yapıldı. Bölgenin, yan kuruluşlar ile birlikte 6 bin kişiye istihdam sağlaması bekleniyor.

Soma Organize Sanayi Bölgesinin altyapı işi tamamlandı. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından gelen teknik heyet, geçici kabulü gerçekleştirdi. Soma Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı Kaymakam Fatih Akkaya, "Soma Organize Sanayi Bölgesi altyapı yapım işi tamamlanmış olup Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından gelen teknik elemanlar ve yönetim kurulu üyelerinden oluşan geçici kabul heyeti tarafından 26.07.2024 tarihinde geçici kabul yapılmıştır. İlçemize hayırlı olsun" dedi.

Soma Organize Sanayi Bölgesinde arsa tahsisi yapılan firma sayısı 32 olup, farklı alanlarda (Çam sanayi, maden makinaları üretimi, ambalaj malzemeleri üretimi, tıbbi malzeme üretimi, tekstil, gıda, hediyelik eşya, plastik, elektrik üretimi, mobilya, kauçuk üretimi) üretim ve imalatı yapılacak. Organize sanayi bölgesinin Soma'da 4 bin 320 kişiye istihdam sağlayacağı ön görülse de yan kuruluşlarla birlikte 6 bin kişiye istihdam kapısı olması bekleniyor. - MANİSA

Kaynak: İHA

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Organize Sanayi Bölgesi, Manisa, Soma, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Soma Organize Sanayi Bölgesi Geçici Kabul Edildi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


12:51 Olimpiyat açılış töreninde tepki çeken propaganda Avrupalılar da sessiz kalmadı Olimpiyat açılış töreninde tepki çeken propaganda! Avrupalılar da sessiz kalmadı
11:03 Trafikte kayda aldığı görüntüler başını yaktı Ünlü markaya ’’İşten çıkarın’’ çağrısı Trafikte kayda aldığı görüntüler başını yaktı! Ünlü markaya ''İşten çıkarın'' çağrısı
10:57 İsrail, Gazze’de Filistinliler için “güvenli“ ilan ettiği bölgenin derhal boşaltılmasını istedi İsrail, Gazze'de Filistinliler için "güvenli" ilan ettiği bölgenin derhal boşaltılmasını istedi
09:57 Denizde yüzerken jet ski çarptı, ölümden döndü Denizde yüzerken jet ski çarptı, ölümden döndü
09:55 Ankara’da kritik ziyaret Erdoğan-Esad görüşmesinin yeri ve zamanı belirlendi Ankara'da kritik ziyaret! Erdoğan-Esad görüşmesinin yeri ve zamanı belirlendi
11:44 Gazeteci Hayley Matthews, demans olan annesinin banka hesaplarından 120.000 sterlin çaldığını itiraf etti Gazeteci Hayley Matthews, demans olan annesinin banka hesaplarından 120.000 sterlin çaldığını itiraf etti
11:04 Genç kıza yapılanı duyan mahalleli, şüpheliyi tanınmaz hale getirdi Genç kıza yapılanı duyan mahalleli, şüpheliyi tanınmaz hale getirdi
10:55 Sinema ve dizi oyuncusu Salahsun Hekimoğlu hayatını kaybetti Sinema ve dizi oyuncusu Salahsun Hekimoğlu hayatını kaybetti
10:53 ABD’de bir adam, tren kazasında hayatını kaybeden kişinin kopan bacağını çaldı ABD'de bir adam, tren kazasında hayatını kaybeden kişinin kopan bacağını çaldı
10:36 ABD’de bir genç, çılgın Youtube videosu çekmek için trenleri raydan çıkarıp kazaya sebep oldu ABD'de bir genç, çılgın Youtube videosu çekmek için trenleri raydan çıkarıp kazaya sebep oldu
10:08 Aras Bulut İynemli’nin Deha’daki partneri Devrim Özkan yerine Ahsen Eroğlu oldu Aras Bulut İynemli'nin Deha'daki partneri Devrim Özkan yerine Ahsen Eroğlu oldu
09:58 Binanın demirbaşını sırtlayıp götürdü Kapıdan içeri girenler neye uğradığını şaşırdı Binanın demirbaşını sırtlayıp götürdü! Kapıdan içeri girenler neye uğradığını şaşırdı
09:51 ÖTV ayarı fiyatları nasıl etkileyecek İşte otomobil almak isteyenleri cezbedecek düşüş ÖTV ayarı fiyatları nasıl etkileyecek? İşte otomobil almak isteyenleri cezbedecek düşüş
09:23 Cinnet getirip akrabalarını öldürdü Şüphelinin 20 yıl önce yaptığı tüyler ürpertti Cinnet getirip akrabalarını öldürdü! Şüphelinin 20 yıl önce yaptığı tüyler ürpertti
09:14 Raylar üzerinde ölüme yolculuk Korku dolu anları kayda aldılar Raylar üzerinde ölüme yolculuk! Korku dolu anları kayda aldılar
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 27.07.2024 13:46:32. #1.11#
SON DAKİKA: Soma Organize Sanayi Bölgesi Geçici Kabul Edildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement