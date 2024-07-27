Soma Organize Sanayi Bölgesi Geçici Kabul Edildi

Ekonomi

Manisa'nın Soma ilçesinde kurulacak olan organize sanayi bölgesinin geçici kabülü, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından yapıldı. Bölgenin, yan kuruluşlar ile birlikte 6 bin kişiye istihdam sağlaması bekleniyor.

Soma Organize Sanayi Bölgesinin altyapı işi tamamlandı. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından gelen teknik heyet, geçici kabulü gerçekleştirdi. Soma Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı Kaymakam Fatih Akkaya, "Soma Organize Sanayi Bölgesi altyapı yapım işi tamamlanmış olup Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından gelen teknik elemanlar ve yönetim kurulu üyelerinden oluşan geçici kabul heyeti tarafından 26.07.2024 tarihinde geçici kabul yapılmıştır. İlçemize hayırlı olsun" dedi.

Soma Organize Sanayi Bölgesinde arsa tahsisi yapılan firma sayısı 32 olup, farklı alanlarda (Çam sanayi, maden makinaları üretimi, ambalaj malzemeleri üretimi, tıbbi malzeme üretimi, tekstil, gıda, hediyelik eşya, plastik, elektrik üretimi, mobilya, kauçuk üretimi) üretim ve imalatı yapılacak. Organize sanayi bölgesinin Soma'da 4 bin 320 kişiye istihdam sağlayacağı ön görülse de yan kuruluşlarla birlikte 6 bin kişiye istihdam kapısı olması bekleniyor. - MANİSA