Son Dakika: BDDK'dan yeni karar! Hava yolu, seyahat, konaklama gibi yurtdışı kredi kartı harcamalarında taksit yapılmayacak - Son Dakika
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Son Dakika: BDDK'dan yeni karar! Hava yolu, seyahat, konaklama gibi yurtdışı kredi kartı harcamalarında taksit yapılmayacak

31.07.2023 21:41

Son dakika: BDDK'dan yeni karar! Hava yolu, seyahat, konaklama gibi yurtdışı kredi kartı harcamalarında taksit yapılmayacak.

BDDK'nın aldığı karara göre, hava yolu, seyahat, konaklama gibi yurt dışı kredi kartı harcamalarında taksit yapılmayacak.

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), kredi kartı harcamalarıyla ilgili dikkat çeken bir karar aldı. Kredi kartında takside sınırlama getiren BDDK, hava yolu, seyahat, konaklama gibi yurt dışı harcamalarında taksit yapılamayacağını belirtti.

BDDK'DAN AÇIKLAMA

BDDK'nın internet sitesinde yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Finansal istikrarın güçlendirilmesine yönelik atılacak koordineli adımlar kapsamında 31 Temmuz 2023 tarihinde Kurumumuz internet sitesi üzerinden kamuoyuna duyurulduğu üzere, sermaye yeterliliği standart oranları hesaplamasında dikkate alınan risk ağırlıklarının ihtiyaç kredileri, bireysel kredi kartları, tüketicilere kullandırılacak binek araç edinimi amaçlı taşıt kredileri ile taşıt teminatlı krediler ve tüketiciler ile yapılacak finansal kiralama işlemleri açısından artırılmasına karar verilmiştir.

YURT DIŞI HARCAMALARINDA TAKSİT YAPILAMAYACAK

Ayrıca, kredi kartlarında uygulanan taksitlendirme sürelerinin havayolları, seyahat acenteleri ve konaklama ile ilgili yurt dışına ilişkin harcamalarda uygulanmamasına ve söz konusu harcamalarda taksitlendirme yapılmamasına karar verilmiştir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

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Bankacılık Düzenleme Ve Denetleme Kurumu, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Son Dakika: BDDK'dan yeni karar! Hava yolu, seyahat, konaklama gibi yurtdışı kredi kartı harcamalarında taksit yapılmayacak - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son Dakika: BDDK'dan yeni karar! Hava yolu, seyahat, konaklama gibi yurtdışı kredi kartı harcamalarında taksit yapılmayacak - Son Dakika
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