Son dakika... Borsada en çok değer kazanan hisseler

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Son Kapanış Önceki Kapanış Değişim (%) Pegasus 104,90 95,40 9,96 SASA Polyester 38,44 34,96 9,95 Hektaş 10,72 9,75 9,95 Kartonsan 60,35 54,90 9,93 Türk İlaç Serum 10,80 9,84 9,76 ASELSAN 21,00 19,29 8,86 Ege Endüstri 1.700,00 1.599,80 6,26 İş Yatırım Menkul Değerler 20,24 19,14 5,75 Halkbank 4,94 4,68 5,56 Netaş Telekomünikasyon 19,78 18,75 5,49 Şok Marketler Ticaret 14,60 13,85 5,42 Akçansa 17,89 16,98 5,36 Sarkuysan 18,09 17,19 5,24 TAV Havalimanları 30,50 29,06 4,96 Gübre Fabrikaları 76,50 73,10 4,65 Global Yat. Holding 2,26 2,16 4,63 İş Finansal Kiralama 3,47 3,32 4,52 Deva Holding 29,08 27,90 4,23 Tümosan Motor ve Traktör 17,69 16,99 4,12 Gözde Girişim 8,86 8,52 3,99 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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