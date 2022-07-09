Son dakika... Bursalı çiftçi kadınlar ekinezya yetiştirerek birlikte kazanıyor - Son Dakika
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Son dakika... Bursalı çiftçi kadınlar ekinezya yetiştirerek birlikte kazanıyor

09.07.2022 10:58
Son dakika... Bursalı çiftçi kadınlar ekinezya yetiştirerek birlikte kazanıyor

Edinilen son dakika gelişmesine göre Bursa'nın Karacabey ilçesinin kırsal Dağkadı Mahallesi'nde çiftçilikle uğraşan kadınların 5 dönüm arazide yetiştirerek gelir elde ettiği ekinezyada hasat başladı.

Bursa'nın Karacabey ilçesinin kırsal Dağkadı Mahallesi'nde çiftçilikle uğraşan kadınların 5 dönüm arazide yetiştirerek gelir elde ettiği ekinezyada hasat başladı.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ile bir deterjan firmasının öncülüğünde yaklaşık 3 yıl önce ekinezya ile tanışan Dağkadı Üreten Kadınlar Tarımsal Kalkınma Kooperatifi üyeleri, bakımını ve hasadını yaptıkları bitkiyi aktar ve şarküteriler ile ekinezya çayı üreticilerine satarak aile bütçelerine destek oluyor.

Üye sayısı 30'a yaklaşan kooperatif, bölgeye uyum sağlayan ve bu sene daha fazla çiçeklenen bitkiden önceki yıllara göre daha fazla gelir bekliyor.

İl Tarım ve Orman Müdürü Hamit Aygül, AA muhabirine, 2019'da bir proje kapsamında Karacabey'deki araziye 20 bin ekinezya fidesi dikildiğini söyledi.

Derneğin ekinezya yetiştiriciliğinin yanı sıra reçel, marmelat, erişte gibi birçok ürün yaparak hem sosyal medyadan hem de diğer ortamlarda sattıklarını belirten Aygül, şöyle konuştu:

"Kadın kooperatifimiz, ürettiği ekinezyaları hem taze olarak hem de kurutarak Türkiye'de piyasaya arz etmekte ve buradan da bir gelir elde etmekteler. Geçen yıl kooperatifimiz 5 dekarda yaklaşık 25 bin lira gelir elde etti. Bu sene gelirin daha da yükselmesini bekliyoruz. Muhtemelen iki katına çıkar diye bir düşüncemiz, hedefimiz var. Bir de tabii bu çok yıllık bir bitki. Bunu kooperatifimiz her sene tekrar tekrar üretmiyor. Mevcut köklerden tekrar sürgünler çıkararak, orada elde ettiği sürgünlerden, yeni çiçeklerden elde ettiği malzemeleri kurutarak, paketleyerek, ambalajlayarak piyasaya verecekler."

Geçen yıl ekinezyaların yanına konulan kovanlarla çiftçi kadınların bal üretimine de başladığını aktaran Aygül, kooperatif tarafından ekinezya balının ilk kez satışa sunulacağını dile getirdi.

Çiçekleri makinede 24 saatte kurutuluyor

Kooperatif Başkanı Aylin Yıldız ise ekinezyanın soğanlı bir bitki olduğunu ve bu yıl daha fazla köklenerek çiçeklendiğini anlattı.

Hasada başladıklarını belirten Yıldız, "Sezon sonuna kadar sulamayla beraber devam ediyor. Aynı şekilde en son da yapraklarını 4 santimetre biçip ekinezya çayı yapan firmalara vermekteyiz. Tıbbi aromatik bitki işi yapan aktarlara, bu işi yapan toptan firmalara veriyoruz ama kendi web sitemiz ve e-ticaret sitelerine de koyduktan sonra, son tüketiciye ulaşıyoruz." dedi.

Yıldız, paketleyip e-ticaret sitelerinden tüketiciye ulaştırdıkları ürünlerle ilgili güzel geri dönüşler aldıklarını ifade etti.

Ekinezya çiçeğinin tıp alanında da kullanıldığı bilgisini veren Yıldız, "Geçen yıl 4 defa hasat yaptık. Bu yıl inşallah daha fazla ürün almayı hedefliyoruz. Arılarımız da olduğu için ve arıların tozlaşmaya etkisiyle bitki daha fazla kardeşleniyor ve daha fazla fide elde ediyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Yıldız, sabah erken saatlerde çiçekleri toplamaya başladıklarını anlatarak, "Ana çiçekler alındıktan sonra öbür çiçekler daha güzel büyüdüğü için bölüm bölüm alıyoruz, kurutma makinemizin kapasitesi kadar. 500 kilogram kadar kapasitesi var ve 24 saatte kurutuyor. Tekrar ertesi sabah geldiğimizde de yeni ürünleri, yine 500 kilogram kadar topluyoruz. Her gün sabahları erken kalkıp bu şekilde topluyoruz." ifadelerini kullandı.

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Kaynak: AA

Karacabey, Bursa, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Son dakika... Bursalı çiftçi kadınlar ekinezya yetiştirerek birlikte kazanıyor - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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