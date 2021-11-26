Son dakika dolar ne kadar? Dolar kaç TL? 26 Kasım dolar ve euro fiyatı

Ekonomistler Merkez'in 100 baz puan indirime gitmesini bekliyordu. Merkez piyasa beklentisi doğrultusunda bir karar verdi. Artış gösteren dolar ne kadar? Bugün dolar kaç TL?

DOLAR KAÇ TL?

Bugün 26 Kasım 2021 tarihinde güncel ABD Doları kuru 12,1777 Türk lirası olarak belirlendi. Saat 08:16 güncel kuruna göre ABD Doları alış fiyatı 12,1727 TL ve satış fiyatı ise 12,1727 TL oldu.

Dolar alış: 12,1727

Dolar satış: 12,1727

EURO KAÇ TL?

Bugün 26 Kasım 2021 tarihinde güncel Euro kuru 13,6551 Türk lirası olarak belirlendi. Saat 08:19 güncel kuruna göre Euro alış fiyatı 13,6231 TL ve satış fiyatı ise 13,6231 TL oldu.

Euro alış: 13,6231

Euro satış: 13,6231

STERLİN KAÇ TL?

Bugün 26 Kasım 2021 tarihinde güncel İngiliz Sterlini kuru 16,2076 Türk lirası olarak belirlendi. Saat 08:19 güncel kuruna göre İngiliz Sterlini alış fiyatı 16,1671 TL ve satış fiyatı ise 16,1671 TL oldu.

Sterlin alış: 16,1671

Sterlin satış: 16,1671