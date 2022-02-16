Son Dakika: Erdoğan: 210 kilovat olan kademeli tarife yeniden değerlendirecek, cemevleri ticarethane statüsünden çıkarılacak

4 saat süren Kabine toplantısının ardından millete sesleniş konuşması gerçekleştiren Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, son dönemde çokça tartışılan yüksek elektrik faturaları ve cemevlerinin ticarethane statüsüyle ilgili açıklamalarda da bulundu.

Enerji fiyatları hakkında Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Üzerinde en çok konuşulan, söz söylenen ve istismar eden hususlardan birisi de enerji fiyatlarıdır. Türkiye bunun sadece fiyatını tartışabiliyorsa bunu 100 bin megawat seviyesine çıkardığımız kurulu enerji gücüne borçludur. Yerli ve yenilenebilir enerji kaynaklarını harekete geçirmek suretiyle 1808'e yükselterek iletim ve dağıtım şebekelerimizin uzunluğunu 1 milyon 275 bin kilometrenin üzerine çıkarttık" dedi.

"FİYATLARIN YÜKSELMESİ BİZE MAHSUS BİR DURUM DEĞİL"

Son dönemde elektrik fiyatlarının tüm dünyada yükseldiğinin altını çizen Erdoğan, "Bu sadece bize mahsus bir durum değildir. Küresel düzeyde fiyatlar artmıştır. Elektrik ve doğalgaz fiyatlarının Avro cinsinden rakam ve asgari ücrete oranları üzerinden karşılaştırmasını yaparak gerçek tabloyu dikkatinize sunmak istiyorum. Konutlarda aylık 200 kilowat tüketim üzerinden bakıldığında Türkiye Avrupa'da 34 ülke arasında vatandaşlarına en ekonomik hizmeti sunan 3. ülkesidir. Norveç 35, Fransa 45, Hollanda 60, Belçika 92, Almanya'da 100 Avro'dur. Asgari ücretle mukayese ettiğimizde ülkemizde yüzde 5,5 oran karşımıza çıkmaktadır. Benzer tablo doğalgaz konusunda da geçerlidir. Türkiye 100 metreküplük tüketime 18,5 Avroluk faturasıyla Avrupa'nın vatandaşına en ucuz doğalgaz hizmeti sunan ülkesidir." dedi.

TARİFER DİLİMİNİN 150 KW'DEN 210'YE ARTTIRILMASI

Vatandaşa verilen destekler konusunda Erdoğan "Vatandaşımıza gelen elektrik ve doğalgaz faturaları elbette yüksektir. Buna rağmen Türkiye hem fiyat hem asgari ücrete oranı bakımından vatandaşlarına en uygun tarifeli elektrik ve doğalgaz hizmeti sunan ülkelerin başında gelmektedir. Geçtiğimiz yıl hane başına yaklaşık 5 bin lira enerji desteği verdik. Yılbaşı itibariyle tarifelerde yapılan düzenlemelere rağmen elektrik ve doğalgazda haneleri desteklemeye devam ediyoruz. 150 kilowat olan en düşük tarife dilimini 210 kilowata düzeltmek suretiyle nispi bir rahatlama sağlamıştık." ifadelerine yer verdi.

"VATANDAŞLARI RAHATLATACAK YENİ ADIMLAR ATMA KARARI ALDIK"

Toplantıda vatandaşları daha da rahatlatacak yeni adımlar atma kararı aldıklarını açıklayan Erdoğan, "210 kilovat saate kadar düşük tarife ve yüksek tarife rakamları ilgili kurumlarımız tarafından vatandaşlarımızın lehine yeniden değerlendirecektir. Küçük esnaf ve sanatkarı koruyacak şekilde benzer kademelendirme yapılacaktır." dedi.

Elektrikle ilgili atılan adımları Cumhurbaşkanı Erdoğan, şöyle sıraladı:

CEMEVLERİ TİCARETHANE STATÜSÜNDEN ÇIKARILACAK

"Dernekler, vakıflar, cemevleri dahil ticarethane statüsünden fatura ödeyen kuruluşların elektrik bedelleri önemli oranda düşecektir. Doğalgaz tüketim desteği ile ilgili hazırlıklar tamamlandı.

ELEKTRİK DESTEĞİ 4 MİLYON HANEYE ÇIKARTILACAK

Elektrik desteğinde 4 milyon haneye çıkartıyoruz. Sosyal güvenlik şemsiyemizin kapsama alanını, etkisini geliştirecek yeni sosyal destek paketi ile hazırlıklara başlanması talimatını verdik.

RÜZGAR VE GÜNEŞ ENERJİSİNDE VERGİ İNDİRİMİ

Rüzgar ve güneş enerjisi yatırımlarına KDV istisnası ve gümrük vergisi muafiyeti uyguluyorduk. Güneş ve rüzgar enerjisi yatırımcılarına yüzde 30 oranında vergi indirimi, 6 yıl boyunca sigorta primi işveren hissesi desteği sağlamış oluyoruz."