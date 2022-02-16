Üye Girişi
Son Dakika: Erdoğan: 210 kilovat olan kademeli tarife yeniden değerlendirecek, cemevleri ticarethane statüsünden çıkarılacak - Son Dakika

Son Dakika: Erdoğan: 210 kilovat olan kademeli tarife yeniden değerlendirecek, cemevleri ticarethane statüsünden çıkarılacak

16.02.2022 20:43

Son dakika: Kabine toplantısı sonrası açıklamalar yapan Erdoğan, son denemde çok tartışılan yüksek elektrik faturalarıyla ilgili 210 kilovat olan kademeli tarifenin yeniden değerlendireceğini ifade etti. Elektrik faturalarının çok yüksek gelmesi ile gündeme gelen cemevlerinin de ticarethane statüsünden çıkarılacağını açıklayan Erdoğan, "Ticari işletmelerimiz için de küçük esnaf ve sanatkarı koruyacak şekilde benzer bir kademelendirme yapılacaktır" dedi.

4 saat süren Kabine toplantısının ardından millete sesleniş konuşması gerçekleştiren Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, son dönemde çokça tartışılan yüksek elektrik faturaları ve cemevlerinin ticarethane statüsüyle ilgili açıklamalarda da bulundu.

Enerji fiyatları hakkında Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Üzerinde en çok konuşulan, söz söylenen ve istismar eden hususlardan birisi de enerji fiyatlarıdır. Türkiye bunun sadece fiyatını tartışabiliyorsa bunu 100 bin megawat seviyesine çıkardığımız kurulu enerji gücüne borçludur. Yerli ve yenilenebilir enerji kaynaklarını harekete geçirmek suretiyle 1808'e yükselterek iletim ve dağıtım şebekelerimizin uzunluğunu 1 milyon 275 bin kilometrenin üzerine çıkarttık" dedi.

"FİYATLARIN YÜKSELMESİ BİZE MAHSUS BİR DURUM DEĞİL"

Son dönemde elektrik fiyatlarının tüm dünyada yükseldiğinin altını çizen Erdoğan, "Bu sadece bize mahsus bir durum değildir. Küresel düzeyde fiyatlar artmıştır. Elektrik ve doğalgaz fiyatlarının Avro cinsinden rakam ve asgari ücrete oranları üzerinden karşılaştırmasını yaparak gerçek tabloyu dikkatinize sunmak istiyorum. Konutlarda aylık 200 kilowat tüketim üzerinden bakıldığında Türkiye Avrupa'da 34 ülke arasında vatandaşlarına en ekonomik hizmeti sunan 3. ülkesidir. Norveç 35, Fransa 45, Hollanda 60, Belçika 92, Almanya'da 100 Avro'dur. Asgari ücretle mukayese ettiğimizde ülkemizde yüzde 5,5 oran karşımıza çıkmaktadır. Benzer tablo doğalgaz konusunda da geçerlidir. Türkiye 100 metreküplük tüketime 18,5 Avroluk faturasıyla Avrupa'nın vatandaşına en ucuz doğalgaz hizmeti sunan ülkesidir." dedi.

TARİFER DİLİMİNİN 150 KW'DEN 210'YE ARTTIRILMASI

Vatandaşa verilen destekler konusunda Erdoğan "Vatandaşımıza gelen elektrik ve doğalgaz faturaları elbette yüksektir. Buna rağmen Türkiye hem fiyat hem asgari ücrete oranı bakımından vatandaşlarına en uygun tarifeli elektrik ve doğalgaz hizmeti sunan ülkelerin başında gelmektedir. Geçtiğimiz yıl hane başına yaklaşık 5 bin lira enerji desteği verdik. Yılbaşı itibariyle tarifelerde yapılan düzenlemelere rağmen elektrik ve doğalgazda haneleri desteklemeye devam ediyoruz. 150 kilowat olan en düşük tarife dilimini 210 kilowata düzeltmek suretiyle nispi bir rahatlama sağlamıştık." ifadelerine yer verdi.

"VATANDAŞLARI RAHATLATACAK YENİ ADIMLAR ATMA KARARI ALDIK"

Toplantıda vatandaşları daha da rahatlatacak yeni adımlar atma kararı aldıklarını açıklayan Erdoğan, "210 kilovat saate kadar düşük tarife ve yüksek tarife rakamları ilgili kurumlarımız tarafından vatandaşlarımızın lehine yeniden değerlendirecektir. Küçük esnaf ve sanatkarı koruyacak şekilde benzer kademelendirme yapılacaktır." dedi.

Elektrikle ilgili atılan adımları Cumhurbaşkanı Erdoğan, şöyle sıraladı:

CEMEVLERİ TİCARETHANE STATÜSÜNDEN ÇIKARILACAK

"Dernekler, vakıflar, cemevleri dahil ticarethane statüsünden fatura ödeyen kuruluşların elektrik bedelleri önemli oranda düşecektir. Doğalgaz tüketim desteği ile ilgili hazırlıklar tamamlandı.

ELEKTRİK DESTEĞİ 4 MİLYON HANEYE ÇIKARTILACAK

Elektrik desteğinde 4 milyon haneye çıkartıyoruz. Sosyal güvenlik şemsiyemizin kapsama alanını, etkisini geliştirecek yeni sosyal destek paketi ile hazırlıklara başlanması talimatını verdik.

RÜZGAR VE GÜNEŞ ENERJİSİNDE VERGİ İNDİRİMİ

Rüzgar ve güneş enerjisi yatırımlarına KDV istisnası ve gümrük vergisi muafiyeti uyguluyorduk. Güneş ve rüzgar enerjisi yatırımcılarına yüzde 30 oranında vergi indirimi, 6 yıl boyunca sigorta primi işveren hissesi desteği sağlamış oluyoruz."

YORUMLAR
500

Doğalgaz, Türkiye, Kabine, Esnaf, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Son Dakika: Erdoğan: 210 kilovat olan kademeli tarife yeniden değerlendirecek, cemevleri ticarethane statüsünden çıkarılacak - Son Dakika Ekonomi


Son Dakika Haberleri
20:43 Son Dakika: Erdoğan: 210 kilovat olan kademeli tarife yeniden değerlendirecek, cemevleri ticarethane statüsünden çıkarılacak
20:25 Erdoğan, Kabine toplantısının ardından konuşmasına parti liderlerine teşekkür ederek başladı
20:23 Fenerbahçe'de şaşırtan ayrılık! Taraftarın sevgilisi, Flamengo'ya gidiyor
20:02 Son Dakika: Erdoğan, elektrik faturalarını düşürecek formüllerin ele alındığı Kabine sonrası açıklamalar yapıyor
20:00 Süper Lig'de program netleşti! İşte dev derbilerin oynanacağı tarihler
19:58 Galatasaray'da Torrent'in yerine gündem olacak hoca! Başkan'ın eşiyle ilişki yaşadığı için kovulmuştu
19:20 İSKİ Genel Kurulu'nda gerginlik! Su zammının görüşüldüğü esnada arbede yaşandı, toplantıya ara verildi
19:11 Antalya'da oltaya 100 kilogram ağırlığında dev köpek balığı takıldı: Allah'ım bu ne ya, jaws
19:09 Enes Ünal, Avrupa'yı mest etti! Milli futbolcumuz, Lewandowski'yi takip ediyor
18:37 16 yaşındaki Sıla'yı böyle katletti! İnternette tanıştılar, nişanlandığını duyunca cinnet getirdi
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.02.2022 20:58:20. #1.11#
SON DAKİKA: Son Dakika: Erdoğan: 210 kilovat olan kademeli tarife yeniden değerlendirecek, cemevleri ticarethane statüsünden çıkarılacak - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement