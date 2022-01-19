Üye Girişi
Son Dakika: Erdoğan'dan muhtarlara müjde: Maaşlarınızı asgari ücret seviyesine çekiyoruz - Son Dakika

Son Dakika: Erdoğan'dan muhtarlara müjde: Maaşlarınızı asgari ücret seviyesine çekiyoruz

19.01.2022 14:57

Son dakika: Muhtarlarla bir araya gelen Erdoğan, müjdeli bir haber verdi. Yeni zamla muhtar maaşlarının 3.392 liraya yükseldiğini belirten Erdoğan, "Muhtar maaşlarının asgari ücretin altında kalmasına gönlümüz razı olmadı" diyerek maaşları 4.253 liraya çıkaracaklarını söyledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 3 yıl aradan sonra Külliye'de muhtarları ağırladı. Farklı illerden gelen muhtarlarla gerçekleştirilen toplantıda Erdoğan, müjdeli bir haber verdi. Erdoğan, yeni yıl zammıyla 3.392 lira olan muhtar maaşlarının asgari ücret seviyesine yükseltileceğini söyledi. Böylece muhtarlar, ek olarak 861 lira daha zam almış olacak.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:

Yoğun kar yağışı nedeniyle bazı muhtarlarımız bugün aramızda olamadılar. 2019 yılına kadar muhtarlarımızla toplamda 50 kez bir araya geldik. Bugün yaklaşık 1500 muhtarımızla birlikteyiz. Tabi bu hiçbir cumhurbaşkanının hiçbir başbakanın başaramadığı bir rekordur. Bu çerçevede İçişleri Bakanlığımız bünyesinde daha etkin kullanılmaya başlanılan bir muhtarlık sistemi kurduk. Muhtarlarımızın taleplerini takip etmek üzere, muhataplar belirlenmesini sağladık. 19 Ekim tarihini muhtarlar günü olarak belirledik. Muhtarların özlük haklarında SGK primlerinin devlet tarafından ödenmesi maaşlarının artırılması gibi pek çok iyileştirmeler yaptık.

MUHTARLARA MAAŞ MÜJDESİ

Sizlere bir de müjde vermek istiyorum. Bilindiği gibi biz hükümete geldiğimizde muhtar maaşları 97 liraydı. Bu yılbaşı 3.392 lira tutarına çıkarmıştık. Muhtar maaşlarının asgari ücretin altında kalmasına gönlümüz razı olmadı. Yaptığımız değerlendirme sonucu muhtar maaşlarını asgari ücret tutarına yani 4.253 lira seviyesine çıkardık. Ben icraat konuşuyorum icraat. Bugüne kadar her sözün arkasında nasıl durduysak bundan sonra da öyle duracağız.

MUHTAR KONUK EVİNİ HİZMETE AÇIYORUZ

Köy konağı tarzında inşa edeceğimiz muhtarlık binalarıyla ilgili çalışmalarımızı tamamladık. Yerlerini belirledik. Bu konuda çalışmalara başlıyoruz. Ankara'da sizler için hazırladığımız muhtar konuk evini de 19 Ekim muhtarlar gününde hizmete açıyoruz.

AFAD YARDIMLARI İÇİN MUHTARLARA ÖZEL SİSTEM

Afetler sonrası AFAD'ın gönderdiği yardımları dağıtabilmek amacıyla muhtarlara özel bir sistem kuruyoruz. Yaklaşık 2.5 yıllık bir aranın ardından sizlerle hasret gidermenin bahtiyarlığı içerisindeyim. Gerek koronavirüs salgınına, gerekse orman yangını ve sel felaketlerindeki mücadelelerimizde muhtarlarımız hep ilk sıralarda yer aldı. Bu muhtarlarımıza milletim adına şükranlarımı sunuyorum. Bugün bir kez daha tüm kalbimle hissettim ki muhtarlar candır.

"BU BULUŞMALARI TAKLİT ETMEYE ÇALIŞANLAR VAR"

Muhtarlarımız, yoldaştır, onlar sırtınızı dayayacağınız birer dağdır. Sizleri özlemişiz. Sizlerin de bizleri özlediğinizi görüyoruz. Bu buluşmaları taklit etmeye çalışanlar olsa da biz muhtarlarla aramıza kimseyi sokmayız. Sizinle kader bağımız var. 24 yıl önce bu kardeşiniz için gazeteler muhtar bile olamaz manşeti attılar. Bu ifade zihin dünyalarında muhtara verdikleri değeri gösteriyor. Bu zihniyetin bir gecede muhtarların mühürlerini top attığını biliyoruz. Bunları yapan CHP idi. Şimdi siz bunların muhtar sevici kesildiklerine bakmayın. Şimdi yalan yanlış konuşuyor. Muhtarın yanına sekreter koyacakmış. Bunlara inanıyor musunuz? Bunlar palavra. Şanlıurfa'da çiftçiye elektriği bedavaya vereceğini söyledi. Bu büyük bir yalan. Hadi elinde olan belediyelerde ver elektriği bedavaya. Ama bu yalan. Çünkü elektrik belediyeye bağlı değil. Devlete bağlı.

BİR SONRAKİ TOPLANTI KADIN MUHTARLARLA

İşte bugün burada biz Cumhurbaşkanı siz mahallelerinizin köylerinizin anlı şanlı muhtarları oldunuz. Bir sonraki toplantıyı da ülkemizdeki kadın muhtarlarımızla yapmayı planlıyoruz. Birileri niye sadece kadın diyebilir. Biz kadınlarla birlikte mücadele etmenin ne kadar kutsal olduğunu iyi biliyoruz."

YORUMLAR (2)
  • Taha Yusuf Erdoğan: Asgari ücrette verdiğiniz zamla övünüyorsunuz ama hiç kimse çalışana asgari ücret vermiyor Diyarbakır'da binlerce insan asgari ücret altında çalışıyor Cevap Yaz 0 0 Yayından Kaldır
  • Tayfun Çinan: Keşke emeklinin maaşınıda asgari ücret yapsaydınız. Be 2 yıl önce emekli oldum o zaman asgari ücretli ile aramızda 300 lira fark vardı. Şimdi 1800 lira fark var. Bu hak mı? Adalet mi? Yazıklar olsun... 12 milyon emekli var. Haberiniz var mı? Seçim yaklaşıyor. 3-5 ne yaptığı belli olmayan muhtara yaptığınıza bakın.. insanların akıllarıyla dalga geçmeyin. 3kuruş zam yaptınız 10 katını elektirik,benzin ve dogalgaz dan çıkarttınız.. marketlerin suçu yok... suçlu sizssiniz... Cevap Yaz 6 0 Yayından Kaldır
500

Recep Tayyip Erdoğan, cumhurbaşkanı, Asgari Ücret, Muhtar, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Son Dakika: Erdoğan'dan muhtarlara müjde: Maaşlarınızı asgari ücret seviyesine çekiyoruz - Son Dakika Ekonomi


Adıyaman Belediye Başkanı Süleyman Kılınç: 100 yılda bir görebileceğimiz kar yağışı ile karşı karşıyayız Adıyaman Belediye Başkanı Süleyman Kılınç: 100 yılda bir görebileceğimiz kar yağışı ile karşı karşıyayız         
16:09
Ailesiyle gittiği tatilde ortadan kaybolmuştu! 9 yaşındaki kızın cesedi varilin içinden çıktı Ailesiyle gittiği tatilde ortadan kaybolmuştu! 9 yaşındaki kızın cesedi varilin içinden çıktı         
15:59
Kar yağışına hazırlıksız yakalandığı söylenen Fatma Şahin: Devlet işinin başında Kar yağışına hazırlıksız yakalandığı söylenen Fatma Şahin: Devlet işinin başında         
15:25
Tosuncuk lakaplı Mehmet Aydın: Nasıl dolandırmışım, bir tane yalanımı söylesinler! Tosuncuk lakaplı Mehmet Aydın: Nasıl dolandırmışım, bir tane yalanımı söylesinler!         
14:20
PCR zorunluluğuna saatler kala Bulgarlar, Edirne'ye akın edip alışveriş yaptı PCR zorunluluğuna saatler kala Bulgarlar, Edirne'ye akın edip alışveriş yaptı         
13:22
Mardin'de trafik kazası: 2 kişi öldü, 10 kişi yaralandı Mardin'de trafik kazası: 2 kişi öldü, 10 kişi yaralandı         
12:59
Dünyanın en pahalı evini kimse almak istemedi! Yüzde 20'lik indirimle tekrar satışa çıkacak Dünyanın en pahalı evini kimse almak istemedi! Yüzde 20'lik indirimle tekrar satışa çıkacak         
12:03
Karısını taciz eden adamı, adliye çıkışı tabancayla vurarak öldürdü Karısını taciz eden adamı, adliye çıkışı tabancayla vurarak öldürdü         
11:57
Temizlik işi için iletişime geçtiği adamın tacizine maruz kaldı Temizlik işi için iletişime geçtiği adamın tacizine maruz kaldı         
10:44
"İnşallah açlıktan ölmeyiz!" Tarsus-Adana-Gaziantep Otoyolu'nda mahsur kalan vatandaştan sitemkar video "İnşallah açlıktan ölmeyiz!" Tarsus-Adana-Gaziantep Otoyolu'nda mahsur kalan vatandaştan sitemkar video         
10:21
Son dakika: BAE ile Türkiye arasında 64 milyar liralık swap anlaşması yapıldı Son dakika: BAE ile Türkiye arasında 64 milyar liralık swap anlaşması yapıldı         
10:20
Son Dakika: Türkiye'nin kar yağışıyla imtihanı! Birçok ilde hayat olumsuz etkilendi, vatandaşlar mahsur kaldı Son Dakika: Türkiye'nin kar yağışıyla imtihanı! Birçok ilde hayat olumsuz etkilendi, vatandaşlar mahsur kaldı         
09:32
New York Belediye Başkanı'nın Türk manavı! Başkan alışveriş yaptı, sosyal medyadan paylaştı New York Belediye Başkanı'nın Türk manavı! Başkan alışveriş yaptı, sosyal medyadan paylaştı         
08:46
Kar nedeniyle Tarsus-Adana-Gaziantep otoyolu kapandı! 7 bin kişi mahsur kaldı 2 bin kişi kurtarıldı Kar nedeniyle Tarsus-Adana-Gaziantep otoyolu kapandı! 7 bin kişi mahsur kaldı 2 bin kişi kurtarıldı         
08:37
Gaziantep'te kar çilesi: Vatandaşlar yollarda mahsur kaldı, Valilik il dışına araç çıkışını durdurdu Gaziantep'te kar çilesi: Vatandaşlar yollarda mahsur kaldı, Valilik il dışına araç çıkışını durdurdu         
08:17
Kan donduran olayın adresi Karaman! Dışarı çağırdığı arkadaşını av tüfeğiyle cinsel organından vurdu Kan donduran olayın adresi Karaman! Dışarı çağırdığı arkadaşını av tüfeğiyle cinsel organından vurdu         
08:15
Kabinenin gündeminde 3 önemli başlık var! Erdoğan'ın başkanlığındaki toplantı bugün Kabinenin gündeminde 3 önemli başlık var! Erdoğan'ın başkanlığındaki toplantı bugün         
07:52

Son Dakika Haberleri
16:09 Adıyaman Belediye Başkanı Süleyman Kılınç: 100 yılda bir görebileceğimiz kar yağışı ile karşı karşıyayız
15:49 Kar yağışının hayatı felç ettiği Tarsus-Adana-Gaziantep otoyolunda metrelerce tır kuyruğu oluştu
15:42 Yusuf Yazıcı resmen Lille'den CSKA'ya transfer oldu! İşte satın alma ücreti
15:25 Kar yağışına hazırlıksız yakalandığı söylenen Fatma Şahin: Devlet işinin başında
15:23 İzzet Yıldızhan'a gönderme yaptılar! Sahneye mayo ile çıkanlar kervanına Cicişler de katıldı
15:22 Telefon zil seslerini taklit eden papağan sosyal medyada gündem oldu
15:16 Endonezyalı genç çektiği selfielerle milyoner oldu
15:06 Son Dakika: 21 Ocak Cuma günü oynanması planlanan Yeni Malatya-Beşiktaş maçı 22 Ocak Cumartesi gününe alındı
15:03 Aydın Söke'de skandal prim vurgunu: Ticaret Borsası Başkanı ve oğlu gözaltında
14:57 Son Dakika: Erdoğan'dan muhtarlara müjde: Maaşlarınızı asgari ücret seviyesine çekiyoruz
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.01.2022 16:19:13. #1.13#
SON DAKİKA: Son Dakika: Erdoğan'dan muhtarlara müjde: Maaşlarınızı asgari ücret seviyesine çekiyoruz - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement