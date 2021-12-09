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Günün ilk yarısında değer kaybeden hisseler - Son Dakika

Günün ilk yarısında değer kaybeden hisseler

09.12.2021 13:37
Günün ilk yarısında değer kaybeden hisseler

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde değer kaybeden 13 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle: (BIST 100) Değer kaybeden 13 hisse Son FiyatıÖnceki KapanışDeğişim (%)QUA Granite Hayal...

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde değer kaybeden 13 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:

(BIST 100) Değer kaybeden 13 hisse Son FiyatıÖnceki KapanışDeğişim (%)
QUA Granite Hayal Yapı14,7115,02-2,06
Enka İnşaat16,3916,61-1,32
İndeks Bilgisayar8,198,29-1,21
Netaş Telekomünikasyon20,8421,02-0,86
BİM Mağazalar75,5576,15-0,79
Türk İlaç Serum12,5412,62-0,63
Odaş Elektrik1,631,64-0,61
Migros Ticaret42,6642,88-0,51
Ziraat GMYO2,712,72-0,37
Şok Marketler Ticaret15,1915,24-0,33
Alarko Holding11,5111,53-0,17
Coca Cola İçecek97,3597,50-0,15
Kordsa Teknik Tekstil37,7837,80-0,05
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Borsa İstanbul, Doğuş Otomotiv, Demir Çelik, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Günün ilk yarısında değer kaybeden hisseler - Son Dakika Ekonomi


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