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Son dakika haber... Bakan Yardımcısı Tunç, OSB'de kurulan muz serasının açılışını yaptı - Son Dakika

Son dakika haber... Bakan Yardımcısı Tunç, OSB'de kurulan muz serasının açılışını yaptı

20.11.2021 11:20
Son dakika haber... Bakan Yardımcısı Tunç, OSB'de kurulan muz serasının açılışını yaptı

Son dakika haberleri... Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Mehmet Hadi Tunç, Osmaniye Organize Sanayi Bölgesi'nde 19 bin metrekare kapalı alana kurulan muz serasının açılışını gerçekleştirdi.

Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Mehmet Hadi Tunç, Osmaniye Organize Sanayi Bölgesi'nde 19 bin metrekare kapalı alana kurulan muz serasının açılışını gerçekleştirdi.

Osmaniye Organize Sanayi Bölgesi Müdürlüğü Türkiye'de bulunan OSB'ler arasında bir ilke imza attı. OSB'nin yeşil alanının kamyonlarla çekilen topraklarla doldurulması sonucu 20 bin metrekare alana 19 bin metrekaresi kapalı olmak üzere son teknolojinin kullanıldığı muz serası kuruldu. 4 bin 600 adet muz fidanının dikildiği seranın açılışını yapan Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Mehmet Hadi Tunç, hayırlı olması temennisinde bulundu.

Kurdele kesiminin ardından serayı gezerek inceleme yapan Bakan Yardımcısı Tunç, Osmaniye Organize Sanayi Bölgesi Müdürü Musa Gönül'den bilgiler aldı. Seraya 4 bin 600 adet muz fidanının dikildiğini söyleyen Gönül, "Muz serasını kurmaktaki gayemiz hem ekonomiye katkı sağlamak hem de sera gazına karşı ve doğayı korumak adına çalışan bir Organize Sanayi Bölgesi olduğumuzu gösterebilmek adına yeşil OSB adımlarını atmaya başladık. Valimizin önderliğinde bu çalışmayı sürdürüyoruz" dedi.

Son teknoloji ile donatılmış bir tesis olduğunu ifade eden Vali Erdinç Yılmaz, "Organize Sanayi Bölgemizde çevreye duyarlılık en üst seviyede. Arıtma tesisimizi yeniledik, çok güzel bir arıtma tesisi yaptık. Sanayi ürünlerinin üretildiği Organize Sanayi Bölgemizin aynı zamanda yeşil olmasını arzu ediyoruz. Çok güzel bir muz serası oluşturduk, güzel sonuçlar alacağımıza inanıyoruz. Son teknoloji ile donatılmış bir tesis oluşturuldu. "diye konuştu.

Seranın hayırlı olması temennisinde bulunan Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Mehmet Hadi Tunç ise "İnşallah yüzde yüz yeterliliğimizi sağlamak suretiyle muz üretiminde ithalat ihtiyacımız ortadan kalkacak muz ihracatçısı olacağız. Bu konuda çalışmalar sürdürülüyor. İnşallah muzda marka bir ülke olacağız" ifadelerini kullandı. - OSMANİYE

Son dakika haber... Bakan Yardımcısı Tunç, OSB'de kurulan muz serasının açılışını yaptı
Son dakika haber... Bakan Yardımcısı Tunç, OSB'de kurulan muz serasının açılışını yaptı
Son dakika haber... Bakan Yardımcısı Tunç, OSB'de kurulan muz serasının açılışını yaptı

Organize Sanayi Bölgesi, Osmaniye, Tarım, OSB, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Son dakika haber... Bakan Yardımcısı Tunç, OSB'de kurulan muz serasının açılışını yaptı - Son Dakika Ekonomi


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