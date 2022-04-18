Son dakika haber | Eğitim uçuşlarında kullanılan hava araçlarına kamera zorunluluğu getirildi - Son Dakika
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Son dakika haber | Eğitim uçuşlarında kullanılan hava araçlarına kamera zorunluluğu getirildi

18.04.2022 13:53
Son dakika haber | Eğitim uçuşlarında kullanılan hava araçlarına kamera zorunluluğu getirildi

Son dakika haberi... Pilot lisansı almak için yapılan eğitim uçuşlarında kullanılan hava araçlarına kamera takılması zorunlu oldu.

Pilot lisansı almak için yapılan eğitim uçuşlarında kullanılan hava araçlarına kamera takılması zorunlu oldu.

Sivil Havacılık Genel Müdürlüğünün (SHGM) yayımladığı genelgeye göre, yaşanan "hava aracı kaza ciddi olayı" ve olayların incelenme sürecinin uzamasının önlenmesi, uçuş emniyetinin en kısa sürede sağlanması adına, pilotaj eğitim uçuşu icra edilen hava araçlarına ve PPL lisansıyla uçuşlarda kullanılan tüm hava araçlarına, uçuşun başlangıcından sonuna kadar görüntü alabilen kamera sistemleri takılacak.

Kamera sistemleri uçakta bulunan kişileri ve uçuş kritik cihazların değerlerini görebilecek şekilde konumlandırılacak.

Sistemlerin çözünürlüğü genel ortam kaydını yapabilecek şekilde olacak, yapılan her uçuştan sonra kayıt altına alınan görüntüler 4 ay arşivlenecek.

Uçuş yapacak pilot ve pilot adaylarına, uçakta kamera kaydı alındığına dair imza karşılığında bilgilendirme yapılacak ve bu bilgilendirmeler ilgili pilotların dosyalarında saklanacak.

Hava araçlarına kamera sisteminin konumlandırılması 30 Ağustos'a kadar tamamlanacak.

Öte yandan, SHGM, tehlikeli maddelerin hava yoluyla taşınmasında görev alacak kişilere verilecek eğitimleri, eğitim programlarının içeriğini, bunları icra edecek kuruluşları ve işletmelerle söz konusu eğitimleri verecek eğiticilerin yetkilendirilmesine ve denetimine ilişkin usul ve esasların düzenlendiği "Tehlikeli Maddelerin Hava Yoluyla Taşınması Hakkında Eğitim Talimatı"nı da yayımladı.

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Son dakika haber... Eğitim uçaklarına kamera takılacak Son dakika haber... Eğitim uçaklarına kamera takılacak Sahte SMS ile HGS dolandırıcılığına dikkat; şikayetler arttı Sahte SMS ile HGS dolandırıcılığına dikkat; şikayetler arttı

Pilot, İcra, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Son dakika haber | Eğitim uçuşlarında kullanılan hava araçlarına kamera zorunluluğu getirildi - Son Dakika


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