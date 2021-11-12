Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Doğuş Otomotiv 44,34 41,52 6,79 Çemtaş 15,24 14,51 5,03 Bera Holding 9,92 9,50 4,42 Odaş Elektrik 1,57 1,51 3,97 Eczacıbaşı İlaç 6,28 6,07 3,46 Türk Traktör 170,40 165,00 3,27 Türkiye Sınai Kalkınma Bankası 1,59 1,55 2,58 Vestel Beyaz Eşya 6,42 6,27 2,39 Şok Marketler Ticaret 13,39 13,10 2,21 Tümosan Motor ve Traktör 16,93 16,59 2,05 Albaraka Türk 2,03 1,99 2,01 Halk GMYO 2,72 2,67 1,87 Selçuk Ecza Deposu 9,25 9,08 1,87 Gözde Girişim 7,16 7,03 1,85 Şekerbank 1,12 1,10 1,82 İş Bankası (C) 6,30 6,19 1,78 İş GMYO 2,32 2,28 1,75 Ege Endüstri 1.413,00 1.388,80 1,74 Migros Ticaret 38,78 38,14 1,68 Gübre Fabrikaları 67,15 66,05 1,67 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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