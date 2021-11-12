Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok yükselen ilk 20
|Son Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Doğuş Otomotiv
|44,34
|41,52
|6,79
|Çemtaş
|15,24
|14,51
|5,03
|Bera Holding
|9,92
|9,50
|4,42
|Odaş Elektrik
|1,57
|1,51
|3,97
|Eczacıbaşı İlaç
|6,28
|6,07
|3,46
|Türk Traktör
|170,40
|165,00
|3,27
|Türkiye Sınai Kalkınma Bankası
|1,59
|1,55
|2,58
|Vestel Beyaz Eşya
|6,42
|6,27
|2,39
|Şok Marketler Ticaret
|13,39
|13,10
|2,21
|Tümosan Motor ve Traktör
|16,93
|16,59
|2,05
|Albaraka Türk
|2,03
|1,99
|2,01
|Halk GMYO
|2,72
|2,67
|1,87
|Selçuk Ecza Deposu
|9,25
|9,08
|1,87
|Gözde Girişim
|7,16
|7,03
|1,85
|Şekerbank
|1,12
|1,10
|1,82
|İş Bankası (C)
|6,30
|6,19
|1,78
|İş GMYO
|2,32
|2,28
|1,75
|Ege Endüstri
|1.413,00
|1.388,80
|1,74
|Migros Ticaret
|38,78
|38,14
|1,68
|Gübre Fabrikaları
|67,15
|66,05
|1,67
Kaynak: AA
Son Dakika › Ekonomi › Son dakika haber | Günün ilk yarısında en çok değer kazanan hisseler - Son Dakika Ekonomi