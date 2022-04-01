Zirai don riski fındık fiyatlarını yükseltti - Son Dakika
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Zirai don riski fındık fiyatlarını yükseltti

01.04.2022 14:45

Zirai don riski fındık fiyatlarını yükseltti Giresun'da fındık ekspertizleri kar yağışının ardından fındık bahçelerinde çalışmaya başlarken, serbest piyasada ise fındık fiyatları yükselişe geçtiKonuyla ilgili açıklamalarda bulunan fındık tüccarı Hasan Himtaş, "Kar yağmadan önce serbest...

Zirai don riski fındık fiyatlarını yükseltti

GİRESUN - Giresun'da fındık ekspertizleri kar yağışının ardından fındık bahçelerinde çalışmaya başlarken, serbest piyasada ise fındık fiyatları yükselişe geçti

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan fındık tüccarı Hasan Himtaş, "Kar yağmadan önce serbest piyasada fındık fiyatı 38 liraydı, şuan da 41 lira oldu.Nisan ayı itibariyle TMO ' da fındık fiyatlarını 41 liraya yükseltti. Fındıkta zirai don tespiti çalışmaları yapılıyor. Bu yüzden piyasada hareketlenmeler oluyor, sigorta şirketleri fındıkta yüzde 15 hasar olduğunu dile getiriyorlar. Zirai don zararı için çalışma yapan ekspertizler özellikle yüksek kesimlerde hasarın olduğunu ileri sürüyorlar. Ancak yine de çalışmaların ardından resmi açıklamaları bekliyoruz. Zirai don riskiyle gelecek sezon rekoltenin düşük olacağı endişesiyle serbest piyasada fındık fiyatlarının yükselmesine neden oldu. Kar yağışından önce serbest piyasada 36 ila 38 lira arasında değişen fiyat son bir hafta içerisinde 41 liraya yükseldi " ifadelerini kullandı.

Zirai don riski fındık fiyatlarını yükseltti
Zirai don riski fındık fiyatlarını yükseltti
Zirai don riski fındık fiyatlarını yükseltti

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Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Zirai don riski fındık fiyatlarını yükseltti - Son Dakika


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