Son dakika haberi! Avrupa borsaları İngiltere hariç yükselişle açıldı

Avrupa borsaları, güne İngiltere hariç alış ağırlıklı bir seyirle başladı.

Açılışın ardından Stoxx Europe 600 gösterge endeksi yüzde 0,19 artışla 479 puan, Almanya'da DAX 30 endeksi yüzde 0,20 yükselişle 15.624 puan oldu.

İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,07 düşüşle 7.336 puanda, Fransa'da CAC 40 endeksi önceki kapanışın yüzde 0,07 üzerinde 7.056 puanda ve İtalya'da MIB 30 endeksi yüzde 0,05 artışla 26.841 puanda bulunuyor.

Avro/dolar paritesi önceki kapanışın yüzde 0,2 altında 1,1320 seviyesinden işlem görüyor.

Analistler, Avrupa'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgında Omicron varyantına ilişkin endişelerin azalmasıyla risk iştahının arttığını söyledi.

Avrupa'da, Rusya'dan gelen Yamal boru hattı ile doğal gaz akışının kesilmesi, Fransa'da bazı nükleer santrallerinin arıza vermesi ve sıcaklıkların düşmesinin tüketimi yükseltmesi sebebiyle doğal gaz sıkıntısının devam ettiğini kaydeden analistler, konuya ilişkin gelişmelerin varlık fiyatlarında oynaklığı artırabileceğini ifade etti.

Bugünün veri gündeminde ABD'de kişisel gelir ve harcamalar, haftalık işsizlik başvuruları ve tüketici güven endeksinin bulunduğunu aktaran analistler, Kovid-19 salgınına ilişkin gelişmelerin yatırımcıların odağında olmayı sürdürdüğünü belirtti.