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Son dakika haberi: Borsada en çok değer kaybeden hisseler - Son Dakika

Son dakika haberi: Borsada en çok değer kaybeden hisseler

24.09.2021 19:23
Son dakika haberi: Borsada en çok değer kaybeden hisseler, System.String[]

Son dakika ekonomi haberi... Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle: (BIST 100) En çok düşen ilk 20Son KapanışÖnceki KapanışDeğişim (%)Net...

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok düşen ilk 20Son KapanışÖnceki KapanışDeğişim (%)
Net Holding4,614,90-5,92
Fenerbahçe Futbol32,0433,86-5,38
Erbosan96,90101,70-4,72
Halkbank4,294,47-4,03
Migros Ticaret32,1633,48-3,94
Garanti Bankası8,829,18-3,92
Şok Marketler Ticaret12,0712,47-3,21
Doğuş Otomotiv34,0835,20-3,18
RTA Laboratuvarları21,6022,30-3,14
Koza Madencilik14,0514,50-3,10
Kardemir (D)6,256,45-3,10
Akbank5,145,30-3,02
Yapı ve Kredi Bank.2,322,39-2,93
Esenboğa Elektrik32,5433,52-2,92
Deva Holding21,5222,14-2,80
Enerjisa Enerji10,3410,62-2,64
Coca Cola İçecek80,7082,85-2,60
Kartonsan47,0048,20-2,49
Türkiye Sınai Kalkınma Bankası1,181,21-2,48
Koç Holding21,6422,18-2,43
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Borsa İstanbul, Net Holding, Fenerbahçe, Futbol, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Son dakika haberi: Borsada en çok değer kaybeden hisseler - Son Dakika Ekonomi


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