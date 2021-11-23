Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok düşen ilk 20
|Son Kapanış
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Akbank
|6,90
|7,19
|-4,03
|Çan2 Termik
|11,28
|11,73
|-3,84
|Torunlar GMYO
|3,89
|4,04
|-3,71
|Mavi Giyim
|74,80
|77,40
|-3,36
|Türkiye Sınai Kalkınma Bankası
|1,49
|1,54
|-3,25
|Garanti Bankası
|11,57
|11,94
|-3,10
|Odaş Elektrik
|1,59
|1,64
|-3,05
|Halk GMYO
|2,61
|2,69
|-2,97
|Yapı ve Kredi Bankası
|3,44
|3,54
|-2,82
|Coca Cola İçecek
|91,45
|94,10
|-2,82
|Şekerbank
|1,11
|1,14
|-2,63
|Vakıflar Bankası
|3,84
|3,94
|-2,54
|İş Bankası (C)
|6,93
|7,11
|-2,53
|Gözde Girişim
|8,52
|8,74
|-2,52
|Türk İlaç Serum
|9,84
|10,09
|-2,48
|Sabancı Holding
|13,48
|13,81
|-2,39
|Esenboğa Elektrik
|27,94
|28,62
|-2,38
|İş Finansal Kiralama
|3,32
|3,40
|-2,35
|Bera Holding
|10,96
|11,20
|-2,14
|Şok Marketler Ticaret
|13,85
|14,15
|-2,12
Kaynak: AA
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