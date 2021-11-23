Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok düşen ilk 20 Son Kapanış Önceki Kapanış Değişim (%) Akbank 6,90 7,19 -4,03 Çan2 Termik 11,28 11,73 -3,84 Torunlar GMYO 3,89 4,04 -3,71 Mavi Giyim 74,80 77,40 -3,36 Türkiye Sınai Kalkınma Bankası 1,49 1,54 -3,25 Garanti Bankası 11,57 11,94 -3,10 Odaş Elektrik 1,59 1,64 -3,05 Halk GMYO 2,61 2,69 -2,97 Yapı ve Kredi Bankası 3,44 3,54 -2,82 Coca Cola İçecek 91,45 94,10 -2,82 Şekerbank 1,11 1,14 -2,63 Vakıflar Bankası 3,84 3,94 -2,54 İş Bankası (C) 6,93 7,11 -2,53 Gözde Girişim 8,52 8,74 -2,52 Türk İlaç Serum 9,84 10,09 -2,48 Sabancı Holding 13,48 13,81 -2,39 Esenboğa Elektrik 27,94 28,62 -2,38 İş Finansal Kiralama 3,32 3,40 -2,35 Bera Holding 10,96 11,20 -2,14 Şok Marketler Ticaret 13,85 14,15 -2,12 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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