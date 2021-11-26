BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Son Getiri %
|Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
|Anadolu Hayat Em. Özel Sek. Borç. Araç. EYF
|0,030318
|0,08
|AvivaSA Em. ve Hay. Özel Sek. Borç. Araç. EYF
|0,027935
|0,05
|Fiba Em. ve Hay. Borç. Araç. Gr. EYF
|0,036891
|0,04
|Fiba Em. ve Hay. Atlas Port. Özel Sek.Borç.Arç. EYF
|0,027694
|0,04
|Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları
|AvivaSA Em. ve Hay. Birinci Fon Sepeti EYF
|0,011994
|0,27
|AvivaSA Em. ve Hay. İkinci Fon Sepeti EYF
|0,012333
|0,22
|Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi
|AvivaSA Em. ve Hay. BIST Temettü25 Endeksi EYF
|0,077718
|1,28
|Allianz Yaşam ve Em. BIST Temettü Endeksi EYF
|0,045419
|1,18
|Allianz Yaşam ve Em. Koç İştirak Endeksi EYF
|0,076846
|1,12
|NN Hay. Em. His. Sen. EYF
|0,209262
|0,55
|BNP Paribas Cardif Em. His. Sen. EYF
|0,156256
|0,55
|Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
|Türkiye Hay. ve Em. Turkcell Ç.Y. Pera 1 Değ.Gr.EYF
|0,026575
|0,90
|Fiba Em. ve Hay. İstanbul Port. Değ. EYF
|0,028374
|0,88
|NN Hay. Em. Agr. Değ. EYF
|0,021831
|0,47
|Türkiye Hay. ve Em. Katılım Dinamik Değ. EYF
|0,035474
|0,27
|AvivaSA Em. ve Hay. Din. Değ. EYF
|0,110467
|0,20
|Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları
|Türkiye Hay. ve Em. Katılım Hisse Senedi EYF
|0,032241
|0,32
|Türkiye Hay. ve Em. HEM Katılım Hisse Senedi EYF
|0,046553
|0,31
|Türkiye Hay. ve Em. Kat. Dinamik Değ.Gr. EYF
|0,045237
|0,28
|MetLife Em. ve Hay. Katılım Stand. EYF
|0,023929
|0,27
|Türkiye Hay. ve Em. Katılım Dengeli Değ. EYF
|0,034988
|0,21
|Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası
|MetLife Em. ve Hay. Para Piyasası EYF
|0,032977
|0,05
|Cigna Sağlık Hay. ve Em. Para Piyasası EYF
|0,036524
|0,04
|Allianz Hayat Em. Para Piyasası EYF
|0,082546
|0,04
|AvivaSA Em. ve Hay. Bir. Para Piyasası EYF
|0,082784
|0,04
|Türkiye Hay. ve Em. Para Piyasası EYF
|0,078654
|0,04
Kaynak: AA
Son Dakika › Ekonomi › BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar - Son Dakika Ekonomi