BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları Anadolu Hayat Em. Özel Sek. Borç. Araç. EYF 0,030318 0,08 AvivaSA Em. ve Hay. Özel Sek. Borç. Araç. EYF 0,027935 0,05 Fiba Em. ve Hay. Borç. Araç. Gr. EYF 0,036891 0,04 Fiba Em. ve Hay. Atlas Port. Özel Sek.Borç.Arç. EYF 0,027694 0,04 Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları AvivaSA Em. ve Hay. Birinci Fon Sepeti EYF 0,011994 0,27 AvivaSA Em. ve Hay. İkinci Fon Sepeti EYF 0,012333 0,22 Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi AvivaSA Em. ve Hay. BIST Temettü25 Endeksi EYF 0,077718 1,28 Allianz Yaşam ve Em. BIST Temettü Endeksi EYF 0,045419 1,18 Allianz Yaşam ve Em. Koç İştirak Endeksi EYF 0,076846 1,12 NN Hay. Em. His. Sen. EYF 0,209262 0,55 BNP Paribas Cardif Em. His. Sen. EYF 0,156256 0,55 Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar Türkiye Hay. ve Em. Turkcell Ç.Y. Pera 1 Değ.Gr.EYF 0,026575 0,90 Fiba Em. ve Hay. İstanbul Port. Değ. EYF 0,028374 0,88 NN Hay. Em. Agr. Değ. EYF 0,021831 0,47 Türkiye Hay. ve Em. Katılım Dinamik Değ. EYF 0,035474 0,27 AvivaSA Em. ve Hay. Din. Değ. EYF 0,110467 0,20 Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları Türkiye Hay. ve Em. Katılım Hisse Senedi EYF 0,032241 0,32 Türkiye Hay. ve Em. HEM Katılım Hisse Senedi EYF 0,046553 0,31 Türkiye Hay. ve Em. Kat. Dinamik Değ.Gr. EYF 0,045237 0,28 MetLife Em. ve Hay. Katılım Stand. EYF 0,023929 0,27 Türkiye Hay. ve Em. Katılım Dengeli Değ. EYF 0,034988 0,21 Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası MetLife Em. ve Hay. Para Piyasası EYF 0,032977 0,05 Cigna Sağlık Hay. ve Em. Para Piyasası EYF 0,036524 0,04 Allianz Hayat Em. Para Piyasası EYF 0,082546 0,04 AvivaSA Em. ve Hay. Bir. Para Piyasası EYF 0,082784 0,04 Türkiye Hay. ve Em. Para Piyasası EYF 0,078654 0,04 (Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.) (Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

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