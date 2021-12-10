Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok yükselen ilk 20
|Son Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Ziraat GMYO
|2,94
|2,70
|8,89
|ARD Bilişim Teknolojileri
|8,61
|8,21
|4,87
|Tüpraş
|171,90
|164,80
|4,31
|Torunlar GMYO
|4,72
|4,54
|3,96
|İş Finansal Kiralama
|4,00
|3,88
|3,09
|Koza Altın
|142,20
|138,10
|2,97
|BİM Mağazalar
|76,90
|74,85
|2,74
|Hektaş
|15,00
|14,61
|2,67
|Türk Hava Yolları
|22,50
|22,00
|2,27
|Anadolu Efes
|30,16
|29,50
|2,24
|Koza Madencilik
|21,96
|21,48
|2,23
|İndeks Bilgisayar
|8,34
|8,17
|2,08
|Vestel
|29,66
|29,06
|2,06
|Eczacıbaşı İlaç
|7,58
|7,43
|2,02
|Kordsa Teknik Tekstil
|38,12
|37,38
|1,98
|Logo Yazılım
|49,60
|48,66
|1,93
|Petkim
|9,11
|8,94
|1,90
|Aydem Enerji
|7,22
|7,09
|1,83
|Şok Marketler Ticaret
|15,30
|15,03
|1,80
|Migros Ticaret
|43,52
|42,76
|1,78
Kaynak: AA
Son Dakika › Ekonomi › Son dakika haberi | Günün ilk yarısında en çok değer kazanan hisseler - Son Dakika Ekonomi