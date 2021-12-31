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Son dakika haberi... Küresel piyasalar yılın son gününde karışık seyrediyor - Son Dakika

Son dakika haberi... Küresel piyasalar yılın son gününde karışık seyrediyor

31.12.2021 09:05
Son dakika haberi... Küresel piyasalar yılın son gününde karışık seyrediyor

Son dakika habere göre Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında ortaya çıkan Omicron varyantıyla, vaka sayılarının dünya genelinde hızla artmaya devam etmesi piyasalarda risk iştahını olumsuz etkilerken, yılın son işlem gününde tatil takvimi nedeniyle, açık olan piyasalarda düşük hacimli ve dalgalı bir seyir bekleniyor.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında ortaya çıkan Omicron varyantıyla, vaka sayılarının dünya genelinde hızla artmaya devam etmesi piyasalarda risk iştahını olumsuz etkilerken, yılın son işlem gününde tatil takvimi nedeniyle, açık olan piyasalarda düşük hacimli ve dalgalı bir seyir bekleniyor.

Omicron varyantının kolay atlatıldığına ve sağlık sistemine yük bindirmeyeceğine ilişkin çalışmalara karşın vaka sayılarının rekor seviyelerde seyretmesi küresel ekonomik toparlanmayı olumsuz etkileyebileceği endişesini beraberinde getirdi.

Kovid-19 salgınında birçok ülkede rekor seviyeye çıkan vaka sayıları sonrası kısıtlamaların artabileceğine yönelik endişeler de gün geçtikçe artıyor.

Öte yandan dün ABD'de açıklanan makroekonomik verilere göre ilk kez işsizlik maaşı başvurusunda bulunanların sayısı, 25 Aralık ile biten haftada beklentilerin aksine düşüş göstererek 198 bine geriledi.

Verilerin ardından New York borsasında S&P 500 endeksi ve Dow Jones endeksi gördükleri rekor seviyeyi tazelemelerinin ardından düşük hacimli seansın son dakikalarında kazançlarını geri vererek düşüşe geçti.

Dow Jones endeksi yüzde 0,25, S&P 500 endeksi yüzde 0,30 ve Nasdaq endeksi yüzde 0,16 düşüş kaydetti. ABD'de vadeli işlem kontratları bugün de satış ağırlıklı bir seyir izliyor.

Avrupa tarafında da Omicron varyantına ilişkin endişeler pay piyasalarında fiyatlanan başlıca risk unsuru olmayı sürdürürken, Avrupa Merkez Bankası (ECB) Yönetim Konseyi üyesi Klaas Knot'un dünkü şahin açıklamaları da gündemin odağına yerleşti.

Knot, yerel bir gazeteye yaptığı açıklamada, varlık alımının gelecek yıl son bulması için her şeyin yolunda gittiğini belirterek, ECB'nin 2023'ün başında faiz artırımına hazır olacağını düşündüğünü bildirdi.

Dün, İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,24 değer kaybederken, Almanya'da DAX 30 endeksi yüzde 0,21, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,16 değer kazandı. İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi ise yatay seyretti. Bugün Almanya, İtalya ve İspanya piyasalarında tatil nedeniyle işlem gerçekleştirilmeyecek. İngiltere ve Fransa'da ise piyasalar öğlene kadar açık olacak.

Avro/dolar paritesi, dün yüzde 0,25 değer kaybetmesinin ardından yeni günün başlangıcında yatay seyrediyor.

Çin'in regülasyon adımlarıyla Hong Kong borsasında işlem gören ve yıl boyunca baskılanan Çinli teknoloji şirketlerinin hisse fiyatı, yılın son gününde yaklaşık yüzde 4 artışla diğer pay piyasalarından pozitif ayrışıyor.

Dün, Nasdaq Golden Dragon China endeksi 2008'den bu yana en güçlü yükselişini kaydederken, bu endeksteki şirketler yıllık bazda hala yüzde 40 değer kaybıyla işlem görüyor.

Öte yandan, Çin'de açıklanan makroekonomik verilere göre hizmet sektörü Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) aralıkta 52,7'ye imalat sanayi PMI da 50,3'e yükseldi.

Bugün, Japonya'da, Avustralya'da ve Güney Kore'de tatil nedeniyle işlem gerçekleşmezken, Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,58 Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 1,24 yükseldi.

Yurt içinde, dün Borsa İstanbul'da satıcılı bir seyir izlenirken, yüzde 1,68 değer kaybeden BIST 100 endeksi, günü 1.863,65 puandan tamamladı. Dolar/TL ise dün yüzde 4 artışla 13,1666'dan kapanmasının ardından bugün bankalararası piyasanın açılışında 13,35 seviyesinde işlem görüyor.

Analistler, Omicron varyantına ilişkin endişelere karşın yurt dışında Noel ile yılbaşı tatilini birleştiren yatırımcılar dolayısıyla işlem hacminin düşük seyrettiği pay piyasalarındaki dalgalı seyrin bugün de devam edeceğini belirtiyor.

Bugün yurt içinde dış ticaret dengesi verilerinin takip edileceğini, yurt dışında ise Avrupa'da başlayan tatiller nedeniyle açık olan sınırlı sayıdaki piyasada sakin bir seyir izlenmesinin beklendiğini ifade eden analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 1.940 puanın direnç, 1.840 ve 1.790 seviyelerinin destek konumunda bulunduğunu kaydetti.

Piyasalarda bugün takip edilecek veriler şöyle:

10.00 Türkiye, kasım ayı dış ticaret dengesi

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Tam Gemi Şok Denemeleri, Çin Halk Cumhuriyeti, Dow Jones, Omicron, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Son dakika haberi... Küresel piyasalar yılın son gününde karışık seyrediyor - Son Dakika Ekonomi


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