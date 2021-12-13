Son dakika haberi... Günün ilk yarısında en çok değer kazanan hisseler

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Aksa 34,86 31,86 9,42 Tüpraş 186,40 173,00 7,75 İzmir Demir Çelik 2,94 2,74 7,30 Anadolu Grubu Holding 47,60 44,98 5,82 Ereğli Demir Çelik 28,24 26,72 5,69 Alkim Kimya 21,54 20,50 5,07 Anadolu Efes 31,76 30,24 5,03 Kardemir (D) 11,43 10,89 4,96 Sarkuysan 22,18 21,22 4,52 Şişe Cam 16,47 15,79 4,31 ASELSAN 25,54 24,50 4,24 SASA Polyester 48,96 47,02 4,13 Aksa Enerji 10,13 9,73 4,11 Petkim 9,65 9,27 4,10 Arçelik 51,75 49,74 4,04 Alarko GMYO 31,28 30,10 3,92 Eczacıbaşı İlaç 7,81 7,52 3,86 Enerjisa Enerji 14,76 14,22 3,80 Hektaş 15,18 14,65 3,62 Aygaz 25,14 24,28 3,54 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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