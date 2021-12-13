Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok yükselen ilk 20
|Son Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Aksa
|34,86
|31,86
|9,42
|Tüpraş
|186,40
|173,00
|7,75
|İzmir Demir Çelik
|2,94
|2,74
|7,30
|Anadolu Grubu Holding
|47,60
|44,98
|5,82
|Ereğli Demir Çelik
|28,24
|26,72
|5,69
|Alkim Kimya
|21,54
|20,50
|5,07
|Anadolu Efes
|31,76
|30,24
|5,03
|Kardemir (D)
|11,43
|10,89
|4,96
|Sarkuysan
|22,18
|21,22
|4,52
|Şişe Cam
|16,47
|15,79
|4,31
|ASELSAN
|25,54
|24,50
|4,24
|SASA Polyester
|48,96
|47,02
|4,13
|Aksa Enerji
|10,13
|9,73
|4,11
|Petkim
|9,65
|9,27
|4,10
|Arçelik
|51,75
|49,74
|4,04
|Alarko GMYO
|31,28
|30,10
|3,92
|Eczacıbaşı İlaç
|7,81
|7,52
|3,86
|Enerjisa Enerji
|14,76
|14,22
|3,80
|Hektaş
|15,18
|14,65
|3,62
|Aygaz
|25,14
|24,28
|3,54
Kaynak: AA
Son Dakika › Ekonomi › Son dakika haberi... Günün ilk yarısında en çok değer kazanan hisseler - Son Dakika Ekonomi