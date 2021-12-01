Son dakika haberleri... Küresel yenilenebilir enerji kurulumları bu yıl 290 gigavatla rekor tazeleyecek

Dünyada bu yıl 290 gigavatla rekor tazelemesi öngörülen yenilenebilir enerji kurulumlarının 160 gigavatı güneş enerjisinden gelecek.

Uluslararası Enerji Ajansı'nın (IEA) Yenilenebilir Enerji Piyasa Raporu'na göre, yenilenebilir enerjide rekor kapasite artışı güneş paneli ve rüzgar türbini üretiminde kullanılan temel metal fiyatlarının arttığı bir dönemde gerçekleşiyor.

Bu yıl 290 gigavata ulaşacağı öngörülen yenilenebilir enerji kurulumlarının yüzde 55,2'sini oluşturan 160 gigavatın sadece güneş enerjisinde kurulması, kalan kapasitenin ise diğer yenilenebilir kaynaklardan sağlanması bekleniyor.

Güneş enerjisinde bu yıl devreye girecek toplam kapasitenin geçen yıla göre yüzde 17 artış göstereceği hesaplanıyor.

Buna rağmen iklim değişikliğiyle mücadele kapsamında sıfır emisyon hedeflerine ulaşmak için yenilenebilir kaynakların elektrik üretiminin yanı sıra tüm sektörlerde yaygın şekilde kullanılması gerekiyor.

Emtia fiyatlarının yıl sonuna kadar yüksek kalması durumunda ise rüzgar enerjisi yatırım maliyetlerinin 2015'teki seviyesine dönmesi, güneş enerjisinde ise son 3 yıldaki kazanımların silinme riski bulunuyor.

Büyümeye güneş liderlik edecek

Rapora göre, küresel yenilenebilir enerji kapasitesi 2026'da 2020'deki seviyesine göre yüzde 60 artışla 4 bin 800 gigavata yükselecek. Bu kapasite, dünyadaki mevcut fosil yakıt ve nükleer kapasitenin toplamına karşılık geliyor.

Bu dönemde küresel elektrik kapasitesindeki artışın yüzde 95'i yenilenebilir kaynaklardan sağlanırken, bu miktarın yarısından fazlası güneş enerjisinde oluşacak.

Dünyada 2021-2026 döneminde devreye alınan yenilenebilir enerji kapasitesi 2015-2020 döneminde devreye alınan kapasiteye göre yüzde 50 artış gösterecek. Bu artışta hükümetlerin iklim politikalarının ve Birleşmiş Milletler İklim Zirvesi (COP26) öncesi ve sonrasında açıklanan temiz enerji hedeflerinin belirleyici olacağı öngörülüyor.

4 piyasa yenilenebilir enerji kurulumlarının yüzde 80'ini oluşturacak

Küresel yenilenebilir enerji kurulumlarında Çin'in lider konumunu koruması ve 2026'da 1200 gigavat rüzgar ve güneş enerjisi kapasitesine ulaşması bekleniyor.

Hindistan'ın ise gelecek 5 yıl içinde büyük ekonomiler arasında en hızlı yenilenebilir kapasite artışı oranına sahip olacağı tahmin ediliyor. Avrupa ve ABD ile birlikte 2026'ya kadar kurulacak yenilenebilir enerji kapasitesinin yüzde 80'inin söz konusu 4 piyasada oluşacağı öngörülüyor.

Buna rağmen 2050'de sıfır emisyon hedefi için 2021-2026 dönemindeki kapasitenin yaklaşık iki katına ihtiyaç duyuluyor.

IEA Başkanı Fatih Birol, rapora ilişkin değerlendirmesinde, bu yılki rekor kapasite artışının yeni bir enerji ekonomisinin oluştuğunun göstergesi olduğunu belirterek, "Bugün gördüğümüz yüksek emtia fiyatları yenilenebilir enerji sektörü için yeni riskler oluşturuyor ama artan fosil yakıt fiyatları da yenilenebilir enerjileri daha rekabetçi kılıyor." ifadesini kullandı.

Hindistan'ın yenilenebilir enerji kapasitesindeki artış hızına dikkati çeken Birol, "Hindistan'daki artış hükümetin yeni açıkladığı 2030'da 500 gigavat yenilenebilir enerji kapasitesine ulaşma hedefini destekliyor. Çin ise yenilenebilir enerjideki gücünü göstermeye devam ediyor." değerlendirmesinde bulundu.