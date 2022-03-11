Son dakika haberleri! New York borsası yükselişle açıldı - Son Dakika
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Son dakika haberleri! New York borsası yükselişle açıldı

11.03.2022 17:59
Son dakika haberleri! New York borsası yükselişle açıldı

Edinilen son dakika haberine göre New York borsası, Rusya-Ukrayna savaşı kapsamındaki müzakerelerde ilerleme olacağı umuduyla güne yükselişle başladı.

New York borsası, Rusya- Ukrayna savaşı kapsamındaki müzakerelerde ilerleme olacağı umuduyla güne yükselişle başladı.

Açılışta Dow Jones endeksi, 300 puana yakın değer kazandı ve yüzde 0,77 artarak 33.428,53 puana çıktı.

S&P 500 endeksi yüzde 0,72 artışla 4.290,35 puana ve Nasdaq endeksi yüzde 0,81 kazançla 13.236,71 puana yükseldi.

Rusya-Ukrayna savaşı kapsamındaki müzakerelerde ilerleme kaydedilememesi ve artan enflasyonist kaygılarla dün günü düşüşle tamamlayan endeksler, iki ülke arasındaki müzakerelerde ilerleme sağlanacağı umuduyla bugün açılışta pozitif bir seyir izledi.

Rusya-Ukrayna savaşına ilişkin haber akışı piyasaların yönü üzerinde belirleyici olmaya devam ederken, Türkiye'nin ara buluculuğu ile Antalya'da Rusya-Ukrayna-Türkiye üçlü dışişleri bakanları toplantısından dün somut bir sonuç alınamamıştı.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ise bugün yaptığı açıklamada Ukrayna ile müzakere sürecinde bazı olumlu gelişmeler olduğunu söyledi.

Öte yandan Batılı ülkelerin Rusya'ya yönelik yaptırımları devam ederken, ABD Başkanı Joe Biden'ın Rusya'ya yönelik yeni yaptırımları açıklamasının beklendiği bildirildi.

ABD basınında yer alan haberlerde, Biden'ın Rusya ile normal ticari ilişkilerin sona erdirilmesi çağrısında bulunacağı aktarıldı.

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Togo Cumhuriyeti, New York, Ukrayna, Rusya, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Son dakika haberleri! New York borsası yükselişle açıldı - Son Dakika


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