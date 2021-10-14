Son Dakika: Merkez Bankası'nda çalışan 3 üst düzey isim görevden alındı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan dün akşam Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu ile Çankaya Köşkü'nde sürpriz bir görüşme gerçekleştirdi. Görüşmenin ardından bir açıklama yapılmazken gece yarısı Resmi Gazete'nin yayınlanmasıyla, Merkez Bankası'nda 3 üst düzey isim görevden alındı.

MERKEZ BANKASI BAŞKAN YARDIMCILARI GÖREVDEN ALINDI

Buna göre; Merkez Bankası Başkan yardımcıları Prof. Dr. Semih Tümen ve Dr. Uğur Namık Küçük ile Para Politikası Kurulu üyesi Prof Dr. Abdullah Yavaş görevden alındı. Başkan Yardımcılığı'na Taha Çakmak, Para Politikası Kurulu üyeliğine de Prof Dr. Yusuf Tuna atandı.

KARARIN AÇIKLANMASININ ARDINDAN DOLARDA SERT YÜKSELİŞ

Haberin Resmi Gazete'de yayınlanmasının ardından dolar sert bir şekilde yükselişe geçti. Görüşmenin öncesinde 9.10 seviyelerinde seyreden dolar, kararın yayınlanmasının ardından TL karşısında saat 00.28 itibariyle 9.16'yı gördü.

TAHA ÇAKMAK KİMDİR?

Başkan Yardımcılığı'na atanan Taha Çakmak, Elazığ'da doğdu. 2008'de Boğaziçi Üniversitesi'nden mezun olan Çakmak, Exeter Üniversitesi'nde yüksek lisans yaptıktan sonra 10 yıl boyunca THY'de çalıştı. Taha Çakmak, Ziraat Bankası İnsan Kaynakları Grup Müdürlüğü'nün ardından BDDK Başkan Yardımcılığı'na atandı.

Taha Çakmak

YUSUF TUNA KİMDİR?

Merkez Bankası Para Politikası Üyeliğine atanan Prof. Dr. Yusuf Tuna, Ankara İ.T.İ.A. Mali Bilimler ve Muhasebe Yüksek Okulu Ekonomi- Maliye bölümünden mezun oldu. Akademik hayatına 1982'de İstanbul Üniversitesi'nde asistan olarak başlayan Tuna, 1988'de doktorasını tamamladı. Tuna, 1991 yılında iktisat politikası anabilim dalında doçent ve 1997'de profesör oldu. 2003 yılında BDDK ve TMSF kurul üyeliğine atanan Tuna, 2010'dan beri İstanbul Ticaret Üniversitesi'nde farklı görevlerde bulundu.