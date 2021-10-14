Üye Girişi
Son Dakika: Merkez Bankası'nda çalışan 3 üst düzey isim görevden alındı - Son Dakika

Son Dakika: Merkez Bankası'nda çalışan 3 üst düzey isim görevden alındı

14.10.2021 07:31

Son dakika: Merkez Bankası Başkanı Kavcıoğlu'nun Cumhurbaşkanı Erdoğan'la görüşmesinden sonra Merkez Bankası Başkan yardımcıları Prof. Dr. Semih Tümen ve Dr. Uğur Namık Küçük ile Para Politikası Kurulu Üyesi Prof. Dr. Abdullah Yavaş görevden alındı. Başkan Yardımcılığı'na Taha Çakmak, Para Politikası Kurulu üyeliğine ise Prof. Dr. Yusuf Tuna atandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan dün akşam Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu ile Çankaya Köşkü'nde sürpriz bir görüşme gerçekleştirdi. Görüşmenin ardından bir açıklama yapılmazken gece yarısı Resmi Gazete'nin yayınlanmasıyla, Merkez Bankası'nda 3 üst düzey isim görevden alındı.

MERKEZ BANKASI BAŞKAN YARDIMCILARI GÖREVDEN ALINDI

Buna göre; Merkez Bankası Başkan yardımcıları Prof. Dr. Semih Tümen ve Dr. Uğur Namık Küçük ile Para Politikası Kurulu üyesi Prof Dr. Abdullah Yavaş görevden alındı. Başkan Yardımcılığı'na Taha Çakmak, Para Politikası Kurulu üyeliğine de Prof Dr. Yusuf Tuna atandı.

Son Dakika: Merkez Bankası'nda 3 üst düzey isim görevden alındı

KARARIN AÇIKLANMASININ ARDINDAN DOLARDA SERT YÜKSELİŞ

Haberin Resmi Gazete'de yayınlanmasının ardından dolar sert bir şekilde yükselişe geçti. Görüşmenin öncesinde 9.10 seviyelerinde seyreden dolar, kararın yayınlanmasının ardından TL karşısında saat 00.28 itibariyle 9.16'yı gördü.

TAHA ÇAKMAK KİMDİR?

Başkan Yardımcılığı'na atanan Taha Çakmak, Elazığ'da doğdu. 2008'de Boğaziçi Üniversitesi'nden mezun olan Çakmak, Exeter Üniversitesi'nde yüksek lisans yaptıktan sonra 10 yıl boyunca THY'de çalıştı. Taha Çakmak, Ziraat Bankası İnsan Kaynakları Grup Müdürlüğü'nün ardından BDDK Başkan Yardımcılığı'na atandı.

Son Dakika: Merkez Bankası'nda 3 üst düzey isim görevden alındı
Taha Çakmak

YUSUF TUNA KİMDİR?

Merkez Bankası Para Politikası Üyeliğine atanan Prof. Dr. Yusuf Tuna, Ankara İ.T.İ.A. Mali Bilimler ve Muhasebe Yüksek Okulu Ekonomi- Maliye bölümünden mezun oldu. Akademik hayatına 1982'de İstanbul Üniversitesi'nde asistan olarak başlayan Tuna, 1988'de doktorasını tamamladı. Tuna, 1991 yılında iktisat politikası anabilim dalında doçent ve 1997'de profesör oldu. 2003 yılında BDDK ve TMSF kurul üyeliğine atanan Tuna, 2010'dan beri İstanbul Ticaret Üniversitesi'nde farklı görevlerde bulundu.

Son Dakika: Merkez Bankası'nda 3 üst düzey isim görevden alındı
Prof. Dr. Yusuf Tuna

Son Dakika: Merkez Bankası'nda çalışan 3 üst düzey isim görevden alındı
Dolardaki rekorun ardından dikkat çeken görüşme! Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kavcıoğlu'nu kabul etti

Para Politikası Kurulu, Recep Tayyip Erdoğan, Merkez Bankası, Semih Tümen, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Son Dakika: Merkez Bankası'nda çalışan 3 üst düzey isim görevden alındı - Son Dakika Ekonomi


Son Dakika

Merkez Bankası'ndaki görevden almalar sonrası dolar 9.16'ya çıktı 07:28 Merkez Bankası'ndaki görevden almalar sonrası dolar 9.16'ya çıktı Tarkan'ın eski kız arkadaşı Bilge Öztürk, kendisinden 23 yaş küçük sevgilisi ilk kez görüntülendi 23:24 Tarkan'ın eski kız arkadaşı Bilge Öztürk, kendisinden 23 yaş küçük sevgilisi ilk kez görüntülendi Bir dönem Antalyaspor'da da forma giyen Samir Nasri'nin eski halinden eser yok 22:12 Bir dönem Antalyaspor'da da forma giyen Samir Nasri'nin eski halinden eser yok
Dolardaki rekorun ardından dikkat çeken görüşme! Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kavcıoğlu'nu kabul etti 20:20 Dolardaki rekorun ardından dikkat çeken görüşme! Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kavcıoğlu'nu kabul etti Ali Kırca yıllar sonra doktor kontrolünde ortaya çıktı 17:33 Ali Kırca yıllar sonra doktor kontrolünde ortaya çıktı Gelinini öldürüp cesedini parçalara ayıran kayınpederden itiraf: Cesedi yok edersem kurtulabilirim diye düşündüm 17:27 Gelinini öldürüp cesedini parçalara ayıran kayınpederden itiraf: Cesedi yok edersem kurtulabilirim diye düşündüm
Lise öğrencisini evine kadar takip edip cinsel organını gösteren şüpheli, dokunmadığı için serbest bırakıldı 16:03 Lise öğrencisini evine kadar takip edip cinsel organını gösteren şüpheli, dokunmadığı için serbest bırakıldı Zeynep Bastık'ın eşi konuştu: Küfürlerinizin bir kısmını gördüm komik şeyler var 14:42 Zeynep Bastık'ın eşi konuştu: Küfürlerinizin bir kısmını gördüm komik şeyler var

Son Dakika Haberleri
07:31 Son Dakika: Merkez Bankası'nda çalışan 3 üst düzey isim görevden alındı
07:28 Merkez Bankası'ndaki görevden almalar sonrası dolar 9.16'ya çıktı
07:18 Merkez Bankası Başkan Yardımcılığı'na getirilen Taha Çakmak kimdir? İşte merak edilenler
18:59 "Star Trek" dizisinin Kaptan Kirk'ü 90 yaşında uzaya çıktı
18:42 Didem Soydan'ın üstsüz pozuna beğeni yağdı
18:37 Haaland çocukluğundan beri tuttuğu takıma imza atıyor
18:13 İmamoğlu'ndan tepki toplayan sözler: 70 dakikalık yolu 5 dakikaya indirecek tünel için para harcamam
18:12 Hazar Ergüçlü'nün yeni dizisindeki sevişme sahnesi gündem oldu
18:05 "Dünyanın en uzun boylu kadını" unvanıyla Rumeysa Gelgi, Guinness Rekorlar Kitabı'na girdi
18:04 Attila Szalai'yi isteyen Sevilla, 80 milyon euro bütçe ayırdı
Ümit Özdağ'ın Nagehan Alçı'ya yönelik sözleri stüdyoda gerginlik yarattı: Sizi toplumsal gerilimin mimarı olarak görüyorum Ümit Özdağ'ın Nagehan Alçı'ya yönelik sözleri stüdyoda gerginlik yarattı: Sizi toplumsal gerilimin mimarı olarak görüyorum         
07:33
Merkez Bankası Başkan Yardımcılığı'na getirilen Taha Çakmak kimdir? İşte merak edilenler Merkez Bankası Başkan Yardımcılığı'na getirilen Taha Çakmak kimdir? İşte merak edilenler         
07:19
Norveç'te oklu saldırı! 5 kişi öldü, çok sayıda yaralı var Norveç'te oklu saldırı! 5 kişi öldü, çok sayıda yaralı var         
22:14
Son Dakika! Bilim Kurulu sonrası Bakan Koca'dan açıklama: Bağışıklık sağlayabilirsek ek tedbirlere gerek kalmayacak Son Dakika! Bilim Kurulu sonrası Bakan Koca'dan açıklama: Bağışıklık sağlayabilirsek ek tedbirlere gerek kalmayacak         
22:10
Haaland çocukluğundan beri tuttuğu takıma imza atıyor Haaland çocukluğundan beri tuttuğu takıma imza atıyor         
18:37
İngiltere'deki tedarik krizi artıyor! Ülke ekonomisi büyük tehlike altında İngiltere'deki tedarik krizi artıyor! Ülke ekonomisi büyük tehlike altında         
17:31
Anne doğum gününe çağırdığı genç kızları, oğluyla ilişkiye girmeye zorlamış Anne doğum gününe çağırdığı genç kızları, oğluyla ilişkiye girmeye zorlamış         
16:24
Online alışveriş sitesine koyulan 'hurda araç' fiyatıyla şaşırttı Online alışveriş sitesine koyulan 'hurda araç' fiyatıyla şaşırttı         
15:23
Tanju Özcan, TRT dizisindeki Tanju Özcan, TRT dizisindeki "Köroğlu" karakteri için Devlet Bahçeli'ye mektup yazdı! İki talepte bulundu         
14:36
Cevat Şakir'in anma töreninde gerginlik yaşandı! Kaymakam etkinliği terk etti Cevat Şakir'in anma töreninde gerginlik yaşandı! Kaymakam etkinliği terk etti         
14:29
Gelen itiraf ağızları açık bıraktı: Kocamın en yakın arkadaşıyla cinsel ilişkiye girdim, aynı evde yaşıyoruz Gelen itiraf ağızları açık bıraktı: Kocamın en yakın arkadaşıyla cinsel ilişkiye girdim, aynı evde yaşıyoruz         
13:58
Altay Bayındır'ın yeni adresi netlik kazandı! Anlaşma herkesi memnun etti Altay Bayındır'ın yeni adresi netlik kazandı! Anlaşma herkesi memnun etti         
13:54
Birevim şubesi önünde intihar teşebbüsü! Üzerine benzin döktü Birevim şubesi önünde intihar teşebbüsü! Üzerine benzin döktü         
12:47
Voleybolu bırakıp modelliğe geçiş yaptı! 24 yaşındaki genç kadın paraya para demiyor Voleybolu bırakıp modelliğe geçiş yaptı! 24 yaşındaki genç kadın paraya para demiyor         
11:07
Miralem Pjanic, Türkiye'ye veda etti! Tadı damakta kaldı Miralem Pjanic, Türkiye'ye veda etti! Tadı damakta kaldı         
09:21
ABD'den aspirinle ilgili ilginç açıklama: Yan etkileri faydalarından çok daha fazla ABD'den aspirinle ilgili ilginç açıklama: Yan etkileri faydalarından çok daha fazla         
08:11
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.10.2021 07:36:10. #1.13#
SON DAKİKA: Son Dakika: Merkez Bankası'nda çalışan 3 üst düzey isim görevden alındı - Son Dakika
ios android huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement