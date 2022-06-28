Son dakika haber! ZONGULDAK - Tarım ve Orman Bakanı Kirişci, selden etkilenen bölgelerde incelemelerde bulundu (3) - Son Dakika
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Son dakika haber! ZONGULDAK - Tarım ve Orman Bakanı Kirişci, selden etkilenen bölgelerde incelemelerde bulundu (3)

28.06.2022 13:50

Bir son dakika haberine göre Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, Zonguldak'ta selden etkilenen bölgelerde incelemede bulundu.

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, Zonguldak'ta selden etkilenen bölgelerde incelemede bulundu.

Kirişci, Saltukova ve Bakacakkadı beldelerinde esnafı ve üreticileri ziyaret ederek sorun ve taleplerini dinledi.

Seralar ve hayvan çiftliğinde incelemede bulunan Kirişci, hasar tespit çalışmalarının hızla yapılacağını söyledi.

Üreticilerin zararlarının karşılanması için değerlendirme yapılacağını ifade eden Kirişci, mal kayıplarının telafi edilebilir olduğunu kaydetti.

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Kaynak: AA

Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Son dakika haber! ZONGULDAK - Tarım ve Orman Bakanı Kirişci, selden etkilenen bölgelerde incelemelerde bulundu (3) - Son Dakika

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SON DAKİKA: Son dakika haber! ZONGULDAK - Tarım ve Orman Bakanı Kirişci, selden etkilenen bölgelerde incelemelerde bulundu (3) - Son Dakika
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