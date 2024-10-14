Sonbahar İçin Doğa Rotaları

Ekonomi

Enuygun, sonbaharda tatil yapmak isteyenler için rota önerilerini paylaştı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, sonbaharda seyahat için Yedigöller, Abant, Sapanca, Maşukiye, Amasra ve Yenice Ormanları öne çıkıyor.

Ülkenin zengin ormanlık alanlarından biri olan Bolu'daki Yedigöller, sonbahar güzelliklerinin görülebileceği en özel konumların başında geliyor. Adını, içinde bulunan yedi gölden alan bu bölge, sonbaharda kızaran ve sararan yapraklarıyla öne çıkıyor. Göllerin çevresindeki patikalar ise özellikle yürüyüş yapmayı sevenler için oldukça uygun. Kamp, trekking ve bisiklet aktivitelerinin yanı sıra milli park içerisinde piknik yapmak da mümkün. Uygun fiyatlı bir sonbahar tatili için Yedigöller'de kamp yapılabiliyor ya da Yedigöller ve çevresinde gecelik 3 bin 442 liradan başlayan fiyatlarla bungalov otellerde konaklama tercih edilebiliyor.

Abant Gölü, doğal güzellikleri ve temiz havasıyla sonbahar tatilleri için popüler bir konum olarak dikkati çekiyor. Sonbaharda gölün etrafındaki ağaçların sarı ve kırmızı tonları, manzarayı daha da etkileyici hale getiriyor. Özellikle uygun fiyatlı günübirlik gezi imkanlarıyla da ön plana çıkan Abant'ta göl çevresinde yürüyüş yapılabiliyor, bisiklet kiralayarak çevre keşfedilebiliyor.

Göl ve çevresindeki doğal güzellikleriyle ünlü Sapanca, İstanbul'a yakınlığı sayesinde sonbaharda sıkça tercih edilen destinasyonlardan biri. Sapanca Gölü'nde yürüyüş yapılabilir, bisikletle keşfe çıkılabilir ya da tekne turu ile gölün sakinliğinin keyfi sürülebilir. Bölgede, çeşitli doğa aktiviteleri sunan konforlu oteller ve birçok bungalov seçeneği de mevcut. Sessizliği ve tertemiz havasıyla Sapanca, ister yalnız ister kalabalık tatiller için ideal bir seçenek. Sapanca'da iki kişilik gecelik konaklama fiyatları ise 3 bin 250 liradan başlıyor.

Maşukiye, Amasra, Yenice Ormanları

Maşukiye, İstanbul'a yakınlığıyla günübirlik gezilerin popüler duraklarından biri. Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde bulunan Maşukiye, doğal ortama uyumlu alabalık restoranları ve kır bahçeleriyle sonbahar için ideal bir rota sunuyor. Bölgede, şelaleler ve dereler eşliğinde yapılacak yürüyüşler, stresten arındırıyor. Ayrıca Maşukiye'deki tesislerde organik kahvaltılar ve yerel lezzetlerin keyfi çıkarılabiliyor.

Tarihi dokusuyla ön plana çıkan Amasra, sonbahar aylarında sunduğu doğal güzelliklerle Batı Karadeniz'in cazibe merkezlerinden biri. Görkemini hala koruyan Amasra Kalesi ve bölgenin önemli seyir noktalarından biri olan Bakacak Tepesi, Amasra'nın manzarasını gözler önüne seriyor. Fotoğrafçıların sıkça ziyaret ettiği bu şirin ilçede, Ahatlar Tabiat Parkı'nın temiz havasında yürüyüş yapılabilir, bölgenin simgesi haline gelen oymacılık sanatının incelikle işlendiği el yapımı ahşap ürünleri ve mısır kabuklarından yapılan süs eşyalarının bulunabileceği Çekiciler Çarşısı keşfedilebilir.

Tarihi evleri, Kuşkayası Yol Anıtı, Direkli Kaya gibi yapılar Amasra'nın geçmişine ışık tutarken, Helenistik, Roma, Bizans, Ceneviz ve Osmanlı dönemlerinden kalma eserlerin sergilendiği Amasra Müzesi de bölgenin zengin tarihini daha yakından tanıma fırsatı sunuyor.

Karabük'e yaklaşık 30-35 dakika mesafede bulunan Yenice Ormanları, Türkiye'nin en büyük ve etkileyici ormanlık alanlarından biri olarak biliniyor. Zengin biyolojik çeşitliliği ve yaban hayatıyla dünya çapında sayılı ormanlar arasında yer alan bu bölgede yapılan yürüyüşler, unutulmaz anılar biriktirilmesini sağlıyor. Yenice Ormanları'nda mutlaka görülmesi gereken yerler arasında Darıyazısı, Şekermeşe, Sorgun Yaylası ve Eğriova Göleti bulunuyor.