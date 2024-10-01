Sonbaharda Polen Alerjilerine Dikkat!

Ekonomi

Medicana International İstanbul Hastanesi Göğüs Hastalıkları Uzm. Dr. Özcan Oğurlu, sonbaharda yabani ot polenlerinin alerjiye sebep olabileceğini belirtti.

Hastaneden yapılan açıklamaya göre polen, rüzgar, kuşlar, böcekler veya diğer hayvanlar tarafından bitkiden bitkiye hava yoluyla kolayca buruna, gözlere veya akciğerlere ulaşabilir.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Uzm. Dr. Özcan Oğurlu, polenin üç kaynağı olduğu bilgisini paylaşarak, bunların ağaçlar, çimenler ve yabani otlar olduğunu aktardı.

Ağaç polenlerinin genellikle ilkbaharda ortaya çıktığını, bunu yaz aylarında çimenlerin, sonbaharda ise yabani otların takip ettiğini kaydeden Oğurlu, "Ağaç polenleri Mart ayından Mayıs'a kadar çok yaygındır. Yabani ot polenleri ise yazın başlar ve sonbaharda da etkisini sürdürür. Vücudumuz, histamin gibi çeşitli kimyasallar salgılayarak polen alerjisiyle savaşmaya çalışır, bu alerjik reaksiyonun sonunda da çeşitli belirtiler ortaya çıkar." ifadelerini kullandı.

Oğurlu, polen alerjisi teşhisinde, deri prick testi ve spesifik IgE testinden yararlanıldığına dikkati çekerek, deri prick testinde cilt delinip alerjen damlatılarak reaksiyonun ölçüldüğünü ve spesifik IGE testinde ise kanda alerjene karşı oluşan antikor seviyesine bakıldığını belirtti.

Polen alerjisine karşı doktor tavsiyesi ile çeşitli ilaçların kullanılabileceğini belirten Oğurlu, "Antihistaminik alerji ilaçları, kortikosteroid ve dekonjestan içeren burun spreyleri, burun akıntısını azaltacak çeşitli başka ilaçlar ve eğer gerek olursa astım tedavisinde kullanılan ilaçlar yararlı olabilir." açıklamasını yaptı.

Polenden kaçınmak için bazı önlemler alınabileceğine işaret eden Oğurlu, şu değerlendirmede bulundu:

"Eğer önceki yıllarda saptanmış ve bildiğiniz polen alerjiniz varsa, şikayetler ortaya çıkmadan önce doktora başvurabilir ve alerji ilaçları kullanabilirsiniz. Bunun yanı sıra polen seviyelerinin en yüksek olduğu zamanlarda dışarı çıkmaktan kaçınılmalıdır. Evdeyken içeriye polen girmesini engellemek için pencereler kapatılabilir. Dışarı çıkılınca maske, şapka takılabilir ve polenlerin göze girmesini engellemek için güneş gözlüğü kullanılabilir. Eve dönüldüğünde giysilere ve vücuda yapışan polenlerden arınmak için duş alınabilir, giysiler değiştirilebilir ya da yıkanabilir."