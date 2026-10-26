SpaceX, yaklaşık 40 milyar dolarlık GPU finansmanı için Apollo ile taahhütte bulundu - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Uygulamayı yükle! YÜKLE

SpaceX, yaklaşık 40 milyar dolarlık GPU finansmanı için Apollo ile taahhütte bulundu

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

SpaceX, yapay zeka altyapısını genişletmek üzere yaklaşık 40 milyar dolarlık GPU finansmanı için Apollo Global Management ile bağlayıcı taahhütte bulundu. Finansman, Nvidia'nın Vera Rubin çiplerinin tedarikini sağlayacak; teslimatların 2027'nin ilk yarısında başlaması bekleniyor.

NEW ABD'li uzay ve havacılık şirketi SpaceX, yapay zeka altyapısını genişletmek amacıyla yaklaşık 40 milyar dolarlık grafik işlem birimi (GPU) ve ilgili ekipman finansmanı için varlık yönetim şirketi Apollo Global Management ile anlaştı.

SpaceX'ten yapılan açıklamada, Apollo Global Management tarafından yönetilen bir kuruluş ile ana finansal kiralama sözleşmesi imzalanmasına yönelik bağlayıcı taahhütte bulunulduğu ifade edildi.

Yaklaşık 40 milyar dolar tutarındaki finansmanın, şirketin karasal bilgi işlem altyapısında kullanılmak üzere Nvidia'nın yeni nesil Vera Rubin çiplerinin tedarikini sağlayacağı belirtilen açıklamada, bunun, bugüne kadar taahhüt edilen en büyük GPU finansmanı olduğu vurgulandı.

Açıklamada, SpaceX'in dünyanın en büyük bilgi işlem altyapısını kurmayı hedeflediği bildirildi.

Bilgi işlem kapasitesine yönelik talebin hızla artmaya devam ettiğinin altı çizilen açıklamada, söz konusu finansal kiralama anlaşmasının da şirketin finansman kaynaklarını çeşitlendireceği ve büyüme planları için gereken finansmanın önemli bir bölümünü karşılayacağı belirtildi.

Açıklamada, finansman taahhüdünün, Apollo ve işlemin tek yapılandırma danışmanı olarak görev yapan Goldman Sachs öncülüğündeki bir grup finansman kuruluşu tarafından sağlandığı, BlackRock ve Goldman Sachs Asset Management tarafından yönetilen fonlar ile KKR danışmanlığındaki sermaye hesaplarının da işlemde önemli finansman taahhütlerinde bulunduğu kaydedildi.

Finansal kiralama sözleşmesinin belirli kapanış koşullarının yerine getirilmesine bağlı olduğuna işaret edilen açıklamada, işlemin yıl sonundan önce tamamlanmasının beklendiği aktarıldı.

Açıklamada, kiralama programlarının ise GPU'ların ve ilgili ekipmanların 2027'nin ilk yarısında teslim edilmesiyle başlayacağının öngörüldüğü ifade edildi.

Kaynak: AA
Yapay ZekaTeknolojiEkonomiSpacexFinansSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Binlerce koyun ve keçi şehir merkezine girdi Caddeler doldu taştı Binlerce koyun ve keçi şehir merkezine girdi! Caddeler doldu taştı
Bit pazarından 50 liraya aldığı çerçeve servet değerinde çıktı Bit pazarından 50 liraya aldığı çerçeve servet değerinde çıktı
Yolda bulduğu siyah kaya hayatını değiştirdi Ev ve araba aldı Yolda bulduğu siyah kaya hayatını değiştirdi! Ev ve araba aldı
Karısından lüks araç ve motosiklet istedi, reddedilince sokak ortasında dehşeti yaşattı Karısından lüks araç ve motosiklet istedi, reddedilince sokak ortasında dehşeti yaşattı
Bayrampaşa’da yol çöktü: Göçükte kalan işçi hayatını kaybetti Bayrampaşa'da yol çöktü: Göçükte kalan işçi hayatını kaybetti
Kabine sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Avrupa’ya “Libya mutabakatı“ mesajı Kabine sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Avrupa'ya "Libya mutabakatı" mesajı
20:56
Karadeniz derbisinde gol yağmuru 8 dakikada maçı çevirdiler
Karadeniz derbisinde gol yağmuru! 8 dakikada maçı çevirdiler
20:31
Galatasaray-Fenerbahçe derbisinin ilk 11’leri belli oldu
Galatasaray-Fenerbahçe derbisinin ilk 11'leri belli oldu
20:13
Ali Koç’un oğlu Kerim Rahmi Koç da RAMS Park’ta
Ali Koç'un oğlu Kerim Rahmi Koç da RAMS Park'ta
19:59
İş insanı Nusret Altınbaş, fon soruşturmasında tutuklandı
İş insanı Nusret Altınbaş, fon soruşturmasında tutuklandı
19:37
İtalya’dan 3,7 milyar euroluk askeri sipariş 30 tank ve 48 zırhlı araç alıyorlar
İtalya’dan 3,7 milyar euroluk askeri sipariş! 30 tank ve 48 zırhlı araç alıyorlar
19:18
Oktay Saral’ın istifasının ardından Şamil Tayyar’dan dikkat çeken sözler: Ruslar paylaşımlarımı unutmamıştı
Oktay Saral'ın istifasının ardından Şamil Tayyar'dan dikkat çeken sözler: Ruslar paylaşımlarımı unutmamıştı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 26.10.2026 20:59:45. #.0.3#
SON DAKİKA: SpaceX, yaklaşık 40 milyar dolarlık GPU finansmanı için Apollo ile taahhütte bulundu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei