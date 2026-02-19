SPK'dan Halka Arz Onayları - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

SPK'dan Halka Arz Onayları

19.02.2026 00:27
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

SPK, Luxera ve Savur Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları'nın halka arzına onay verdi.

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), Luxera Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı AŞ ve Savur Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı AŞ'nin ilk halka arzına onay verdi.

SPK'nin haftalık bültenine göre, Kurul, Luxera Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı AŞ'nin 12,05 lira, Savur Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı AŞ'nin 3,64 liradan halka arz başvurusunu uygun buldu.

Kurul, Luxera Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı AŞ'nin sermayesinin 240 milyon liradan 330 milyon liraya çıkarılması kapsamında 90 milyon liralık, Savur Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı AŞ'nin sermayesinin 874 milyon 600 bin liradan 1 milyar 83 milyon liraya çıkarılması kapsamında 208 milyon 400 bin liralık bedelli sermaye artırımına izin verdi.

Martı Otel İşletmeleri AŞ'nin 900 milyon liralık bedelli sermaye artırımına onay veren Kurul, Rainbow Polikarbonat Sanayi Ticaret AŞ'nin 570 milyon liralık bedelsiz sermaye artırımını da onayladı.

Altınkılıç Gıda ve Süt Sanayi Ticaret AŞ'nin 500 milyon liralık, Güney Yıldızı Petrol Üretim Sondaj Müteahhitlik ve Ticaret AŞ'nin 500 milyon liralık, Fikret Petrol Ürünleri Pazarlama Sanayi ve Ticaret AŞ'nin 750 milyon liralık, Uşak Seramik Sanayi AŞ'nin 1 milyar liralık, Inveo Yatırım Holding AŞ'nin 10 milyar liralık, Türk Telekomünikasyon AŞ'nin 15 milyar liralık, Quick Finansman AŞ'nin 700 milyon liralık, Kontrolmatik Teknoloji Enerji ve Mühendislik AŞ'nin 9 milyar 500 milyon liralık ve QNB Finansal Kiralama AŞ'nin 2 milyar liralık borçlanma aracı ihraç başvurusuna izin verildi.

Inveo Portföy Yönetimi AŞ Birinci Girişim Sermayesi Yatırım Fonu ve Inveo Portföy Yönetimi AŞ İkinci Girişim Sermayesi Yatırım Fonu'nun kuruluşuna izin verilmesi talebi olumlu karşılandı.

Emlak Katılım Varlık Kiralama AŞ'nin 50 milyar liralık kira sertifikası ve VİDMK ihracı başvurusunu onaylayan Kurul, 25 internet sitesine erişimin engellenmesi için gerekli hukuki işlemlerin yapılmasına karar verdi.

Kaynak: AA

Sermaye Piyasası Kurulu, Halka Arz, Ekonomi, Finans, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi SPK'dan Halka Arz Onayları - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Dünya diken üstünde Bu saldırı piyasalarda deprem etkisi yaratacak Dünya diken üstünde! Bu saldırı piyasalarda deprem etkisi yaratacak
Havada büyük panik Futbol takımını taşıyan uçak zorunlu iniş yaptı Havada büyük panik! Futbol takımını taşıyan uçak zorunlu iniş yaptı
Tarihte bir ilk 800 milyar avroluk savaş hazırlığı Tarihte bir ilk! 800 milyar avroluk savaş hazırlığı
Türkiye’de milyonları uykudan uyandıran bildirim Türkiye'de milyonları uykudan uyandıran bildirim
4. evre kanser hastasıydı Eve giren ekipler korkunç manzarayla karşılaştı 4. evre kanser hastasıydı! Eve giren ekipler korkunç manzarayla karşılaştı
Kenti ayağa kaldıran iddia Yarı çıplak sokakta gezdirdiler Kenti ayağa kaldıran iddia! Yarı çıplak sokakta gezdirdiler

23:39
1. Lig’in efsane kulübü, 3. Lig’e düşmeyle karşı karşıya Hem de sadece 500 bin euro borç yüzünden
1. Lig'in efsane kulübü, 3. Lig'e düşmeyle karşı karşıya! Hem de sadece 500 bin euro borç yüzünden
22:43
Üzen sonuç Karabağ’ın gücü Newcastle United’a yetmedi
Üzen sonuç! Karabağ'ın gücü Newcastle United'a yetmedi
21:49
ABD: İran’a saldırı için birçok gerekçe var
ABD: İran'a saldırı için birçok gerekçe var
21:41
Daha önce söylediklerini unutun Okan Buruk’tan Mourinho için şaşırtan açıklama
Daha önce söylediklerini unutun! Okan Buruk'tan Mourinho için şaşırtan açıklama
21:26
Eski eşini ve kuzenini öldürüp aynı silahla intihar etti
Eski eşini ve kuzenini öldürüp aynı silahla intihar etti
19:51
Türkiye’yi de yakından ilgilendiriyor Suriye’de DEAŞ’lı teröristler kamptan kaçtı
Türkiye'yi de yakından ilgilendiriyor! Suriye'de DEAŞ'lı teröristler kamptan kaçtı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 19.02.2026 00:47:36. #7.11#
SON DAKİKA: SPK'dan Halka Arz Onayları - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.