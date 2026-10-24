Masaj salonu adı altında fuhuş yaptırmışlar! 13 adrese polis baskını

Masaj salonlarına yönelik Kayseri'de gerçekleştirilen operasyonda, 5 işletmede fuhuş yaptırıldığı ortaya çıkarıldı. Polis ekiplerinin 3 aylık çalışmasının ardından düzenlenen baskınlarda 12 kişi yakalandı, 10'u cezaevine gönderildi.

MASAJ SALONU ADI ALTINDA FUHUŞ YAPTIRMIŞLAR

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekipleri, kentte faaliyet gösteren bazı masaj salonlarında fuhuş yaptırıldığı ihbarı üzerine harekete geçti. Polis ekipleri, ihbarların ardından işletmeleri incelemeye aldı. Yapılan çalışmalar sonucunda 5 ayrı işletmede masaj salonu adı altında fuhuş yaptırıldığı tespit edildi. Ekipler, söz konusu işletmelerle bağlantılı kişileri belirlemek ve faaliyetlerin ayrıntılarını ortaya çıkarmak amacıyla kapsamlı bir çalışma yürüttü.

3 AY TAKİP EDİP DÜĞMEYE BASTILAR

Ahlak Büro Amirliği ekiplerinin yürüttüğü çalışmalar 3 ay sürdü. Bu süreçte elde edilen bilgiler doğrultusunda operasyon düzenlenecek adresler belirlendi. Polis ekipleri, soruşturma kapsamında toplam 13 adrese baskın yapılması için hazırlıklarını tamamladı. Çalışmaların ardından 50 polisin katılımıyla eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi.

13 ADRESE EŞ ZAMANLI BASKIN

Kayseri'de belirlenen adreslere düzenlenen operasyonlarda 8'i kadın, 4'ü erkek olmak üzere toplam 12 şüpheli gözaltına alındı. Polis ekipleri, operasyon kapsamında adreslerde arama da gerçekleştirdi. Yapılan aramalarda çok sayıda dijital materyal ele geçirildi. Söz konusu materyaller, soruşturma kapsamında incelemeye alındı. Gözaltına alınan şüpheliler ise ifadeleri alınmak ve haklarındaki işlemlerin tamamlanması amacıyla emniyete götürüldü.

12 ŞÜPHELİDEN 10'U TUTUKLANDI

Emniyetteki işlemleri tamamlanan 12 şüpheli, adliyeye sevk edildi. Hakimlikte yapılan sorgulamaların ardından 10 şüpheli hakkında tutuklama kararı verildi. Tutuklanan kişiler cezaevine gönderildi. Diğer 2 şüpheli hakkında verilen adli karara ilişkin ise ayrıntı belirtilmedi. Böylece 3 aylık çalışmanın ardından gerçekleştirilen operasyonda gözaltına alınan 12 kişiden 10'u tutuklanmış oldu.

18 KADIN HAKKINDA DA İŞLEM YAPILDI

Operasyonun kapsamı yalnızca gözaltına alınan şüphelilerle sınırlı kalmadı. Polis ekipleri, fuhuş yaptırıldığı belirlenen işletmelerle bağlantılı 18 kadın hakkında da işlem gerçekleştirdi. Bu kadınların, operasyon kapsamında gözaltına alınan 8 kadın şüpheliden ayrı olarak değerlendirildiği aktarıldı.