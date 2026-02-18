SPK'dan Jandarma'ya Finans Eğitimi

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından, Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisinde öğrenim gören yaklaşık 800 subay ve astsubay adayına "finans diplomasisi eğitimi" verildi.

Jandarma Genel Komutanlığı ile SPK arasında 24 Kasım 2024'te imzalanan "Finansal Okuryazarlığın Yaygınlaştırılmasına Yönelik İşbirliği Protokolü" kapsamında Jandarma teşkilatına verilen eğitimler tüm hızıyla devam ediyor.

SPK tarafından verilen "Finans Diplomasisi Eğitim Programı" ilk mezunlarını Eylül 2025'te verdi.

Bu kapsamda SPK Başkan Danışmanı Buket Salkım tarafından verilen finans diplomasisi eğitiminden, Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisinde öğrenim gören yaklaşık 800 subay ve astsubay adayı yararlandı.

Jandarma Genel Komutanlığı Mali Hizmetler Başkanı Tuğgeneral Ümit Kızılca, eğitim programının açılışında yaptığı konuşmada, "Jandarma Genel Komutanımız Orgeneral Sayın Ali Çardakcı'nın emir ve direktifleri doğrultusunda SPK ile ortak yürüttüğümüz eğitim faaliyetleri ile Jandarma teşkilatı personelinde bu konularda ciddi farkındalık noktasına ulaştığımızı memnuniyetle takip etmekteyiz." dedi.

Personelin hem şahsi yaşantısına hem de buna bağlı olarak meslek hayatına önemli fayda ve katkı sağlayan bu eğitimlere kesintisiz devam edeceklerini belirten Kızılca, "Tüm görevlerimizde ulaştığımız vatandaşlarımıza da bu konuda bilgilendirme yapmanızın, ülkemizin finans güvenliği açısından da çok önemli olduğunu özellikle vurgulamak istiyorum." ifadesini kullandı.

Program sonrasında Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Başkanı Tümgeneral Recep Yalçınkaya tarafından SPK yöneticilerine günün anısına hediye takdim edildi.

SPK eğitim ve seminerlerini sürdürüyor

SPK tarafından özellikle son bir yılda yasa dışı bahis ve kumar, kiralık IBAN, dolandırıcılık ve manipülasyon konularında bireylerin ve kurumların farkındalığını artıracak eğitimler ve seminerler düzenleniyor.

Öte yandan, Yıldız Teknik Üniversitesi Finans, Kurumsal Yönetim ve Sürdürülebilirlik Merkezi (CFGS) Kurucu Direktörü Prof. Dr. Güler Aras koordinasyonunda söz konusu üniversite bünyesinde açılan Finans Diplomasisi dersinin öğretim görevlisi olan Buket Salkım, söz konusu dersi farklı üniversitelerde de veriyor.