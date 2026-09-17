SPK haftalık bülteni - Son Dakika
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- Sermaye Piyasası Kurulu, bir şirketin sermaye artırımını, 7 şirketin ise borçlanma aracı ihraç başvurusunu onayladı Kurul, Katılımevim, Gündoğdu Gıda ve Destek Finans Faktoring pay piyasalarındaki işlemleri nedeniyle 38 kişi hakkında suç duyurusunda bulunulmasına karar verdi

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), bir şirketin sermaye artırımına, 7 şirketin ise borçlanma aracı ihraç başvurusuna onay verdi.

SPK haftalık bültenine göre Kurul, Akfen Yenilenebilir Enerji AŞ'nin 5 milyar 985 milyon liralık bedelsiz sermaye artırımını onayladı.

Fair Finansman AŞ'nin 410 milyon liralık, Shell & Turcas Petrol AŞ'nin 9 milyar liralık, Ulusal Faktoring AŞ'nin 1,62 milyar liralık, QNB Finansal Kiralama AŞ'nin 6,5 milyar liralık, Fiba Faktoring AŞ'nin 1 milyar 116 milyon liralık, Trive Yatırım Menkul Değerler AŞ'nin 330 milyon liralık, Alternatifbank AŞ'nin 500 milyon dolarlık borçlanma aracı ihraç başvurularına izin verildi.

SPK, "Neo Portföy Yönetimi AŞ MTL Girişim Sermayesi Yatırım Fonu"nun katılma paylarının ihracına ilişkin ihraç belgesini onayladı.

AHL Gold E-Ticaret AŞ'nin "Ahlatcı Kripto Varlık Alım Satım Platformu AŞ" ünvanlı yeni bir platform kurulması talebi olumlu karşılandı.

Suç duyuruları

Kurul, Katılımevim Tasarruf Finansman AŞ (KTLEV) ile Gündoğdu Gıda Süt Ürünleri Sanayi ve Dış Ticaret AŞ (GUNDG) hakkında yapılan inceleme sonucunda 37 kişi hakkında suç duyurusunda bulunulmasına karar verdi.

Destek Finans Faktoring AŞ (DSTKF) hakkında yapılan inceleme sonucunda ise bir kişi hakkında daha suç duyurusunda bulunulmasına karar verildi.

Suç duyurularının, 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'nun 107/1. maddesinde düzenlenen "işlem bazlı piyasa dolandırıcılığı" suçu kapsamında yapılacağı bildirildi.

SPK, Katılımevim, Gündoğdu Gıda ve Destek Finans Faktoring AŞ pay piyasalarında gerçekleştirilen işlemlerde sorumluluğu bulunan 38 kişi ve Pusula Portföy Yönetimi AŞ hakkında Borsa ve teşkilatlanmış diğer piyasalarda 2 yıl işlem yapma yasağı uygulanması kararlaştırıldı.

Söz konusu 38 kişiden lisans sahibi olan 10 kişinin tüm lisanslarının işlem yapma yasağı süresi boyunca iptal edilmesi kararı alındı.

Erişim engeli kararları

Kurul, Sermaye Piyasası Kanunu'nun birinci maddesi çerçevesinde yatırımcıların hak ve yararlarının korunmasını teminen sermaye piyasalarında izinsiz olarak faaliyette bulunulmasının engellenmesi amacıyla 5 internet sitesine erişimin engellenmesine karar verdi.

Kaynak: AA
Sermaye Piyasası KuruluKatılımevimGündoğduEkonomiFinansSon Dakika

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