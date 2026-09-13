Spot doğal gaz piyasasında referans fiyat 17 bin 284 lira oldu

Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp doğal gazın referans fiyatı 17 bin 284 lira 96 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, dün spot doğal gaz piyasasında işlem hacmi 6 milyon 896 bin 700 lira oldu. Bu tutar, önceki gün 10 milyon 391 bin 303 lira olarak açıklanmıştı.

Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp doğal gazın referans fiyatı 17 bin 284 lira 96 kuruş olarak belirlenirken gaz ticaret miktarı 399 bin metreküp oldu.

Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı 18 bin 149 lira 21 kuruş, satış fiyatı ise 16 bin 420 lira 71 kuruş olarak tespit edildi.

Türkiye'ye dün 106 milyon 195 bin 267 metreküp gaz girişi gerçekleşti. Piyasaya arz edilen doğal gaz miktarı ise 106 milyon 121 bin 979 metreküp olarak kayıtlara geçti.