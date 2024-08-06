Spot doğal gaz piyasasında referans fiyatlar belirlendi

Ekonomi

Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp gazın referans fiyatı 11 bin 241 lira 61 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, dün spot doğal gaz piyasasında işlem hacmi 18 milyon 428 bin 853 lira oldu. Bu tutar, bir önceki gün 24 milyon 139 bin 150 lira olarak açıklanmıştı.

Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp doğal gazın referans fiyatı 11 bin 241 lira 61 kuruş, gaz ticaret miktarı ise 1 milyon 641 bin metreküp oldu.

Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı 11 bin 803 lira 69 kuruş, satış fiyatı ise 10 bin 679 lira 53 kuruş olarak belirlendi.

Türkiye'ye dün 133 milyon 860 bin 694 metreküp doğal gaz girişi sağlandı. Piyasaya arz edilen doğal gaz miktarı ise 134 milyon 120 bin 650 metreküp olarak kayıtlara geçti.